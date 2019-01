Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prisustvuje obilježavanju neustavnog "Dana Republike Srpske" u Banja Luci. Sa Čovićem su i HDZ-ov ministar financija BIH Vjekoslav Bevanda te potpredsjednik RS Josip Jerković.

Foto: 24sata.info

Program je počeo svečanim defileom u 12 sati, dok je u 14 sati počela svečana akademija, a od 16 sati će biti upriličen svečani prijemu u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.



Čoviću ovo nije prvi put da prisustvije obilježavanju 9. januara, učinio je to 2013. i 2015. godine, no ovo je prvi put otkako je Ustavni sud obilježavnaje ovog datuma ocijenio neustavnim. U svojim ranijim istupima Čović je naglašavao kako se “prevelika pažnja pridaje tom događaju te da se bespotrebno dižu tenzije.“



Obilježavanju prisustvuju i predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić, te srbijanski ministri kao i patrijarh srpski Irinej.



Mediji u susjednoj Hrvatskoj, žustro su danas reagirali na vijest da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u povodu obilježavanja 9. januaara, neustavnog praznika, poshumno odlikovala i bivšeg oficira JNA Slavko Lisica, koji je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina počinjenih na području Šibenika 1991. godine.



Prema podacima Katoličke crkve,od prijeratnih oko 220.000 Hrvata katolika koji su živjeli na području Republike Srpske, danas ih ima tek oko 12.000, ali i njihov broj se iz godine u godinu dodatno smanjuje. Na području grada Banjaluke broj krštenja manji je šest do sedam puta od broja sprovoda, tvrdi Katolička crkva.





(SB)