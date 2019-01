Jutros je u Bosni i Hercegovini (BiH) bilo pretežno oblačno vrijeme, u centralnim i istočnim područjima sa susnježicom i snijegom, u Hercegovini s kišom. Podaci Federalnog hidrometerološkog zavoda BiH (FHMZBiH), pokazuju kako je jutros najhladnije bilo na Bjelašnici (minus osam), dok je na Sokocu bilo za dva stepena toplije.

Foto: 24sata.info

U Sarajevu i Tuzli izmjereno je minus jedan, u Trebinju i Stocu nula, Bihaću, Bijeljini, Mostaru i Neumu jedan, a Gradačcu dva stepena.



Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 932 milibara, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo opada. Visina snijega na Bjelašnici jutros je iznosila 115 centimetara, Ivan Sedlu 32, u Han Pijesku 67, Mostaru 11, Sarajevu (Bjelave) 18, Tuzli 20, a na Sokocu 29 centimetara.



Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme. Prije podne padavine se očekuju u Hercegovini i u centralnim djelovima, a tokom dana i u ostatku zemlje, a u Bosni većinom susnježica i snijeg. U Posavini i Krajini je moguća i kiša, dok u Hercegovini s kišom i snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura iznosit će od minus jedan do četiri, na jugu od dva do šest stepeni.



U četvrtak se većem dijelu zemlje očekuje snijeg. Ponegdje na sjeverozapadu Bosne i jugu Hercegovine je moguća kiša. Očekivana visina novog snježnog pokrivača bit će uglavnom od dva do 10, ponegdje do 15 centimetara. Jutarnja temperatura iznosit će od minus sedam do minus dva, na jugu od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od minus tri do tri, na jugu od dva do šest stepeni.



U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva ponegdje u Bosni sa slabim snijegom, a u Hercegovini s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura iznosit će od minus osam do minus dva, na jugu od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od minus četiri do dva, na jugu od dva do šest stepeni.



U subotu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je moguće i provijavanje slabog snijega. Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura kretat će se od minus 10 do minus četiri, na jugu od minus jedan do tri, a najviša dnevna od minus tri do tri, na jugu od tri do sedam stepeni.





(AA)