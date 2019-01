Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu danas je svečano obilježila 482. godišnjicu postojanja i rada.

Direktor medrese Mensur Malkić istakao je da je ta ustanova jedan od dokaza da obrazovanje i odgoj naroda u Bosni i Hercegovini traje više od 480 godina.



- To je velika stvar i mi smo na to izuzetno ponosni - naglasio je Malkić.



Direktor Uprave Rijeseta Islamske zajednice u BiH za obrazovanje i nauku Dževad Hodžić rekao je da značaj Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu proizilazi iz činjenice da je to najstarija obrazovna institucija kod Bošnjaka.



Dodao je da je ona u nekim ranijim periodima imala status visoke obrazovne institucije, dok je u današnjem sistemu obrazovanja to srednja stručna teološka škola.



- Na njoj su nekad obrazovani ne samo imami, nego i kadije, sudije, pravnici, pisci, teolozi i državnici, a medresa to čini i danas - kazao je Hodžić.



Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu danas ima 89 uposlenika, od čega su 44 članovi Nastavničkog vijeća. Medresu trenutno pohađa 486 učenika i učenica.



