Mostarski paroh Radivoje Krulj, stariješina Saborne crkve i arhijerejski zamjenik episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog Dimitrija, izjavio je da pravoslavni vjernici, kao i uvijek, Božić u toj parhiji dočekuju u radosti, međusobnoj ljubavi i poštovanju.

Radivoje Krulj / 24sata.info

U intervjuu za sarajevski Avaz, Krulj kaže daje nada u bezuslovnoj ljubavi Božjoj.

"Ako je Svemogući Bog odlučio da se spusti među nas, ljude, i postane jedan od nas da bi spasio svakog čovjeka i uzdigao ga u božanske visine, onda je i svakome od nas ljubav ne samo data nego i zadata. Ljubeći jedni druge, mi ljubimo Boga i svjedočimo tu ljubav tako da je naša nada u Boga, ustvari, nada u onoga pored nas u zajedništvu", naveo je.



Upitan odakle treba početi u gradnji boljeg, zdravijeg i pravednijeg društva, Krulj kaže da u prvoslavnom narodu postoji tradicija da upravo za Božić treba početi neke dobre stvari, dobre poslove, odnosno dobre projekte.



"Jer, zaista, koji je to bolji dan od Božića za jedan novi početak. Božić je suštinski početak novog saveza Boga i čoveka, Božić je majka svih praznika, Božić je posebna inspiracija. Tako da bih ja upravo počeo od Božića i to bih preporučio svim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje, da inspiraciju za novi početak nađu u Božiću ili nekom prazniku sličnom i važnom poput ovog", naveo je Krulj.



On kaže da vjeruje u povratak čovjeka u Bogu, te da ako se čovjek vrati Bogu, onda će se vratiti i čovjeku, vratiće se i samom sebi.



Kada je riječ o povratku ljudi na svoja ognjišta, Krulj kaze da za to postoje mnogi drugi preduslovi koji treba da se ostvare da bi se to desilo.



"Ali šta je, tu je. Mi se moramo okrenuti ljudima koji ovdje žive i pomoći im u kvalitetu njihovog življenja", naveo je.



Govoreći o tome šta će za Mostar, BiH i region značiti završetak obnove i ponovno otvaranje Saborne crkve u tom gradu, Krulj kaže da će to značiti mnogo.



"Za pravoslavce znači život i mjesto sabranja, mjesto molitve i zajedništva. Za sve Mostarce i ljude dobre volje znači povratak još jednog prepoznatljivog simbola Mostara. Volio bih da ova obnova ostane prepoznatljiva upravo po zajedništvu i zajedničkom naporu, volji i želji da se obnovi crkva svih ljudi dobre volje, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost", rekao je.



Upitan šta je za njega Božić, Krulj kaže da je njegova prva asocijacija radost, a slika je, kaže,zajedništvo u crkvi, u domu s najmilijima i svuda i na svakom koraku susretanje s ljudima i čestitanje i dijeljenje te radosti i ljubavi, prenosi Tanjug.



(24sata.info)