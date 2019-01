Davor Dragičević je živ i zdrav. Ne znam gdje se nalazi, a očigledno da ima veliki strah od povratka u Banja Luku - kazao je Feni Dragičevićev advokat Ifet Feraget.

Dodao je da se Davor Dragičević danas oglasio prvi put, te da on s njim nije imao nikakav direktan kontakt niti ima ikakve informacije.



- Nadao sam se da je s njim sve u redu. Vidio sam video-snimak kojim se Davor oglasio. Živ je i zdrav, ali nemamo direktan kontakt - kazao je Feraget.



On je mišljenja da je na sceni pravljenje situacije u kojoj se fokus svjesno sa službene istrage ubistva Dragičevićevog sina Davida prebacuje bez ikakve potrebe na Davora Dragičevića, kojeg proglašavaju bjeguncem.



- On nije bjegunac, on je žrtva sistema. To je čovjek koji je pokrenuo lavinu iza sebe, privukao pažnju cjelokupne bh. i svjetske javnosti i primjer kao i Muriz Memić dostojanstvenog i hrabrog građanina koji se pokušava izboriti samo za svoje pravo - kazao je Feraget.



On je mišljenja da slučaj treba preuzeti Tužilaštvo BiH jer su za to ispunjeni uvjeti te da je "sasvim jasno da tužioci koji do sada nisu provodili adekvatnu istragu zbog učinjenih velikih propusta u istrazi nisu u stanju sami sebe da istražuju".



- Neko mora dati odgovor na pitanja ko je ubio Davida i ko je doveo do ove cjelokupne situacije - ocijenio je Feraget.



