Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo onečišćenje okoliša, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv osumnjičenih Debasis Gangulyja, kao odgovorne osobe i generalnog direktora Global Ispat Koksne industrije Lukavac (GIKIL) i drugooptuženog pravnog lica GIKIL-a.

Arhiv / 24sata.info

”Radnja izvršenja koja se stavlja na teret osumnjičenim jeste nečinjenje, odnosno propuštanje izvršenja obaveza iz okolinske dozvole federalnog Ministarstva okoliša i turizma, prema kojoj je GIKIL u periodu od pet godina bio obavezan izvršiti ulaganja od 111 miliona KM u ekološke projekte, a što bi za posljedicu imalo prestanak, odnosno smanjenje štetnih polutanata u okoliš, zrak, vodu i tlo. Prilikom istrage utvrđeno je da je emisija štetnih polutanata, od kojih su neki i kancerogeni, dostizala i do 150.000 puta veće vrijednosti u odnosu na dozvoljene”, saopćio je tužilac Vedran Alidžanović.



Istraga u ovom predmetu trajala je nekoliko mjeseci, a Ganguly je, navodi Alidžanović, uoči podizanja optužnice naprasno dao otkaz i napustio Bosnu i Hercegovinu.



”U optužnici je predloženo i raspisivanje potjernice jer je isti nedostupan organima gonjenja ove države. Tužilaštvo je u toku istrage zatražilo ovlaštenim službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da liše slobode Gangulyja, što je javnosti poznato od ranije i on je sproveden u Tužilaštvo, gdje je ispitan i predložili smo mjeru pritvora Općinskom sudu u Lukavcu, smatrajući da postoje razlozi koji ukazuju na opasnost od bjekstva jer je početkom septembra osumnjičenom isticao ugovor o radu, isticala mu je boravišna i radna dozvola, a priložili smo i dokaze da je protiv osumnjičenog prethodnih godina i u Srbiji vođen krivični postupak zbog sličnih inkriminisanih radnji te da mu je suđeno u odsustvu, što je upućivalo na to da je izbjegavao odgovornost prema pravosudnim organima Republike Srbije”, naveo je Alidžanović.



Alidžanović je podsjetio da je Sud umjesto pritvora odredio dvomjesečne mjere zabrane u vidu oduzimanja putne isprave i obaveznog javljanja u policijsku stanicu:



”Tužilaštvo je tražilo da se mjere zabrane produže, a odbrana je zahtijevala jemstvo i ostavila je Sudu na ocjenu određivanje visine jemstva. Sud je ukinuo mjere i vratio oduzeti pasoš osumnjičenom, obrazloživši to činjenicom da je osumnjičenom produžen menadžerski ugovor na period od četiri godine, te radna i boravišna dozvola. Osumnjičeni je nakon što mu je vraćen pasoš, a dok je još trajala istraga, napustio BiH. Do današnjeg dana nismo dobili odluku Općinskog suda u Lukavcu, ni da li je potvrđena optužnica, niti da li je predloženi pritvor određen i u ovoj fazi o tome ne možemo govoriti”.



Alidžanović je istaknuo da su u skladu s odredbama Procesnog zakona, tužioci uradili sve te da daljnji razvoj situacije ne zavisi od Tužilaštva, dodavši da bh. procesno zakonodavstvo ne poznaje suđenje u odsustvu, ali da se, u slučaju razdvajanja postupka, on može voditi.



”Na osnovu bilateralnih ugovora i međunarodnih sporazuma imamo mogućnost ustupanja krivičnog progona domicilnoj zemlji, čiji je osumnjičeni ili optuženi državljanin. Međutim, osumnjičeni je državljanin Republike Indije, ali prema našim saznanjima, on se najvjerovatnije nalazi u Engleskoj, tako da u sklopu raspisivanja potjernice, o tome će odlučivati Sud, odnosno organ koji bude izvršavao tu potjernicu”, smatra Alidžanović, ističući da ne može komentarisati odluke Suda.

(AA)