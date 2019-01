Nakon što se u javnosti nije pojavljivao osam dana, niti je iko znao gdje je, na Facebook grupi "Pravda za Davida" oglasio se Davor Dragičević s nepoznate lokacije.

Foto: 24sata.info

On je poručio da traži da se slučaj njegovog ubijenog sina Davida prebaci u Tužilaštvo BiH.



- Još uvijek sam zdrav, pri zdravom razumu nisu uspjeli da me likvidiraju. Mogu me fizički ubiti, ali ono što mi nikad neće uzeti to je istina i pravda za Davida. Cijeli fokus su htjeli da skrenu sa istrage ko je ubio Davida Dragičevića, a to je osnovno što nam u ovom trenutku treba. Ko je ubio Davida Dragičevića, recite da znamo. Zato je jedini zahtjev da se predmet prebaci na Državno tužilaštvo. Nijednu grešku, ništa nismo uradili tokom ovih 10 mjesecin - poručio je Davor dodajući:



- Nemojte, ljudi, sebi ništa zamjeriti, oni bi ovo uradili i da nismo bili na ulici. Hapsili bi, tukli i prijetili smrću. I da se nismo nigdje okupili, oni više nemaju gdje. Dokazi postoje. Pitanje za sve roditelje, i one koji me podržavaju i ne podržavaju, evo zašto želim da se slučaj prebaci na Državno tužilaštvo. Zamislite da vam se dijete razboli, a nemate se kome obratiti. Hoćete li ostaviti dijete institucijama ove države ili ćete dijete poslati u inostranstvo. Ja od ovog nemam više šta očekivati, mogu me ubiti i to je jedino. Ako mi se šta dogodi, zna se ko su krivci: Dragan Lukač, Darko Ilić, pripadnici MUP-a s pres-konferencije, Milorad Dodik, Željka Cvijanović i tužioci u montiranom procesu.





(24sata.info)