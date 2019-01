U pravoslavnim hramovima u Republici Srpskoj (RS) danas su služene liturgije u povodu Božića.

Episkop banjalučki Jefrem je istakao da je to praznik koji nosi poruke mira, ljubavi i praštanja među ljudima. Mir i dobra volje među ljudima su, ističe, najpotrebiji cijelom čovječanstvu.



-Hristos se rodi radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Rodi se u pećini i bi položen u jasle, uz anđelsku pjesmu 'slava Bogu na visini, a na zemlji mir i dobra volja među ljudima'. To je pjesma svakog čovjeka hrišćanina, kojom bi trebalo da upravlja svoj život, da da slavu Bogu na visini, na način kako to čovjek svojim duhovnim snagama može, a sve kako bi na zemlji zavladao mir, jer samo iz mira može proizaći dobra volja i odnos među ljudima. A to je najneophodnije i najpotrebnije, cijelom čovječanstvu – naglasio je episkop banjalučki.



Na liturgiji u hramu Hrista spasitelja, episkop Jefrem je čestitao najradosniji hrišćanski praznik riječima "Mir Božji - Hristos se rodi!", a pročitana je Božićna poslanica patrijarha Irineja.



Zvaničnici RS-a čestitali su Božić, koji je za pravoslavne vjernike neradni dan u tom bh. entitetu.





