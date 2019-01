Prekvalifikacija prekratko trajala, diplome ne mogu biti priznate, piše u upozorenju iz Njemačke. Sumnjive diplome izdavala tzv državna škola u Zenici. Pehlivanović novinarki Žurnala nudio i diplomu iz Zenice, ali je uslov plaćanje unaprijed.

Foto: zurnal.info

Pišu: Azra Omerović/Avdo Avdić



Najmanje dvije diplome koje je izdala državna srednja Medicinska škola iz Zenice su sumnjve, navedeno je u dopisu koje je u avgustu prošle godine poslala agencija za posredovanje u zapošljavanju PROFCO iz Njemačke.



„Želim vam saopćiti da u slučaju kandidata Amara Bukvića i Kenana Delića ne možemo posredovati, jer je njihova prekvalifikacija trajala prekratko. Ta potvrda stigla je danas iz Ureda za jednako obrazovanje. Jako mnogo je manjkavosti, diploma im neće biti priznata“, navedeno je u mailu koji je centrala PROFCO-a iz Njemačke poslala svojoj ispostavi registrovanoj u Zenici.







Nijemci upozoravaju kolege u Zenici da im se više ne događaju takve stvari, jer prekvalifikacija može trajati minimalno dvije godine, a diplome i svjedočanstva u Medicinskoj školi u Zenici pokazuju da taj proces traje znatno kraće.



Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, Kenan Delić je srednju Medicinsku školu u Zenici završio za pola godine, s tim što je prva dva razreda završio za svega 12 dana.



Prema svjedodžbama koje je potpisao direktor Medicinske škole u Zenici, Delić je u prvi razred završio 18. januara 2017. godine, dok na dokumentima piše da je drugi razred završio dvanaest dana kasnije, odnosno 30. januara 2017. godine.



U svjedodžbama je navedeno da je u tom periodu uspješno polagao predmete: Anatomija i fiziologija čovjeka, Higijena i zdravstvena zaštita, Zdravstvena njega, Socijalna medicina, Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom, Hemija, Fizika, Matematika, Bosanski i Njemački jezik. Prosječna ocjena mu je bila – dobar (3). S preostala dva razreda Delić se malo „namučio“. Svjedodžba o završenom trećem razredu učeniku Deliću je izdata 17. aprila 2017. godine, ili dva i po mjeseca po okončanju drugog razreda. Za četvrti razred bila su mu potrebna dva mjeseca, nakon čega mu je, 21. juna, izdata Svjedodžba o završenom četvrtom razredu Medicinske škole. Potom je uslijedilo maturiranje koje je trajalo od 4. do 7 septembra. Učenik je uspješno položio sve predmete, te je stekao stručno zvanje – medicinska sestra – tehničar.







Nijedan ovaj dokument nije bio sumnjiv Općinskom sudu u Zenici koji je Delićevu dokumentaciju ovjerio apostille pečatom, nakon čega se, preko agencije PROFCO, prijavio za posao u Njemačkoj. Ubrzo je stigao odgovor.



„Samo onim kandidatima čija je prekvalifikacija trajala najmanje dvije godine, diploma može biti priznata u Njemakoj“, navedeno je u dopisu agencije PROFCO.



Od momenta upisivanja, do momenta izdavanja diplome u takozvanoj državnoj Medicinskoj školi u Zenici, prekvalifikacija je, u ovom slučaju, trajala osam mjeseci, s tim da je školovanje okončano za šest mjeseci.



Žurnal je, podsjećamo, proteklih dana dokumentovao kako se diploma privatne medicinske škole steći za ukupno 17 dana, bez da se prisustvuje ijednom času. Naš posrednik, odnosno prodavač diplome Senad Pehlivanović, na jednom od sastanaka kazao je da može pribaviti diplomu iz Zenice, ali da mu je ta to potrebno dati 2500 maraka unaprijed.



„Ništa nećete polagati. Samo vas odvezem u Zenicu da potpišete dokumentaciju“, kazao je Pehlivanović novinarki Žurnala.



SIPA je u nevembru namjeravala provesti istragu protiv Pehlivanovića i ostalih trgovaca diplomama, ali je Tužilaštvo BiH donijelo Naredbu o neprovođenju istrage.





(zurnal.info)