Danas je u oraškoj kino dvorani održana komemoracija u povodu prerane smrti Ive Gregurevića, na kojoj je nazočio i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović.

Foto: 24sata.info

„Ivo Gregurević je bio poseban lik kojeg se želimo sjećati, ne s bilo kakvim žalovanjem, jer on je toliko toga napravio. Samo u društvenom dijelu napravio je čudo od dijela i poruka na kojim možemo biti ponosni. Najvećim radom na ovim prostorima, njegova djela su vremenski i prostorno bezgranična. Ona se ne mogu vezati samo za Savu, Posavinu, za Orašje, iako je ovaj dio ravnice trajno bio u njemu“, kazao je u izjavi za medije prije same komemoracije Čović.



„Gdje god djelovao i kako god je nastojao proširiti vidokrug svim onima koji su skupa s njim bili u kulturnoj aktivnosti, nastojao je graditi nešto što je jednom postalo fenomen i u RH i u BiH, a to su upravo Dani hrvatskog filma u Orašju“, naglasio je Čović.



„Njegove kolege iz filmskog i kazališnog svijeta koje su ga pratile ne mogu nikad biti zatečene s onim što bi Ivo trebao uraditi. Protekle 23 godine filmskog festivala ovdje u Orašju su mnogo, mnogo više od toga. Ivo se spominje u Orašju, a na isti način ga možete spominjati i u Mostaru, Zagrebu, Splitu, Zagvozdu, Bjelovaru i na bilo kojoj odrednici gdje ljudi vole film, gdje vole ljude i život. Siguran sam da ono što ostaje iza Ive, ostaje trajno, osobito onim mlađima koji će biti ponosni na to da mi jesmo imali među sobom jednu takvu veličinu. Nadam se da smo mi toga svjesni unutar BiH i uopće hrvatskog naroda. Koliko nas je iznenadila njegova prerana smrt, mislim da mi koji smo ga dobro znali, trebamo biti počašćeni da smo s njim dijelili tu ljubav i odnos prema čovjeku, jer on je to znao raditi toliko lako i nježno, a u biti da ćemo znati živjeti s tim i cijeniti sva njegova djela. Ivo je jedna ljudska gromada koja se može teško nadomjestiti na bilo koji način, uostalom, o njemu će govoriti upravo sve ono što je zapisano na filmskoj vrpci od vremena kad je počeo glumiti, pa do filmskih ostvarenja u kojim ga je, na žalost, zatekla smrt“, dodao je.



Komenirajući susrete s Ivom Gregurevićem, Čović je kazao kako je imao prigodu podijeliti s njim neke trenutke, biti prijatelj s jednom takvom veličinom i zbog toga je presretan.



„Susreti s Ivom bili su neobično jednostavni i to je suština i vrijednost njegova života“, kazao je Čović.



„Primarno moj zadatak, ali i ljudi koji žive ovdje u Posavini je da izgradimo jedan veliki spomenik Ivi, ali ne mislim na bilo kakvu građevinu, nego spomenik Ivi kao veličini na koju mora biti ponosna Posavina i ova ravnica, mnogo šire od Orašja“, kazao je Čović komentirajući pogled na budućnost i Dane hrvatskog filma u Orašju.



„Veselim se i projektu 24. Dana filma koji će na poseban način biti obilježen u Orašju, uz obvezu da napravimo nešto što će biti velika poruka svima onima koji će tko zna kada doći, da imaju što učiti iz takvog jednog projekta . S druge strane, da se i mi na taj način zahvalimo Ivi za sve ono što nismo znali pravim riječima kazati prije godinu ili pet godina“, kazao je Dragan Čović.





(24sata.info)