Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i izmjena i dopuna Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglasilo je epizodu “Pripravnost” povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku (čvrstih čestica – PM10).

- Razlog je činjenica da je mjerenjem na svim automatskim stanicama za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo zabilježeno prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje prve epizode ¨Pripravnosti¨ (50 µg/m3), te da slab snijeg i vjetar, koji se predviđa prema sinoptičkoj prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, neće dovesti do značajnijeg pada koncentracija - saopćeno je iz Pre-službe KS.



Mjere koje treba preduzimati u okviru epizode "Pripravnost" odnose se na to da treba intenzivirati aktivnosti komunalnih preduzeća na čišćenju javnih površina.



Mjere podrazumijevaju i poziv pravnim osobama da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.



Jedna od mjera je i zabrana kretanja automobila (na potezu Baščaršija - Ilidža u oba smjera), čiji benzinski motori imaju normu EURO1 i manju ili dizel motori normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole prometne inspekcije uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO2 i manju. Ovo se ne odnosi na električna i hibridna vozila, vozila na plin, vozila policije, inspekcije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama, vozila invalidnih lica, taxi vozila i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca).



Također, u mjere u okviru epizode "Pripravnost" spada i zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa viša od 3,5 tona na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja.



Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste.



Osim navedenog mjere koje treba preduzimati u okviru epizode "Pripravnost" su: upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona, zatim upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC, upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 10 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 1ºC, upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka.



Također apelira se na vozače na racionalno i odgovorno korištenja privatnih automobila, pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima, da rizične grupe stanovništva smanje kretanja, a tu je i upozorenje osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade škole za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole i zabranjuje se bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru.



Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama, navode iz Pres-službe KS.



