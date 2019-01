Apostolski vizitator za župu Međugorje, mons. Henryk Hoser smatra kako je važan argument u korist Međugorja sama statistika Međugorja, a snagu privlačnosti tog mjesta objašnjava činjenicom da doći u Međugorje nije jednostavno jer ljudi proputuju nekoliko etapa kako bi stigli.

"Važan argument u korist Međugorja je sama statistika Međugorja. Vidimo da se povećava broj hodočasnika, i ne samo da dolaze hodočasnici iz cijelog svijeta nego nakon njihova povratka kući čine sve da bi nastavili živjeti u duhu i pobožnosti, koju su nadasve otkrili i ponovno pronašli ovdje u Međugorju. Čini mi se da su u svijetu brojniji oni koji znaju gdje se nalazi Međugorje nego koji je glavni grad BiH. To je za njih točka prepoznavanja, mjesto orijentacije", kazao je mons. Hoser u razgovoru za bh. izdanje Večernjeg lista.



Po njegovim riječima, snaga privlačnosti Međugorja objašnjava se činjenicom da doći u Međugorje nije jednostavno.



"Ljudi se jako trude i naprežu da dođu u Međugorje, da proputuju nekoliko etapa i stignu ovamo", kazao je mons. Hoser koji je lani 22. srpnja preuzeo dužnost apostolskog vizitatora za župu Međugorje po nalogu pape Franje i od tada stalno boravi u Međugorju, svakodnevno sudjeluje na euharistijskim slavljima, susreće se s brojnim hodočasnicima, a povremeno im drži i kraće kateheze.



Upitan što Međugorje znači za hrvatski narod, mons. Hoser naglašava kako je vjera vrlo snažan dio identiteta hrvatskog čovjeka i društva te kako je za Hrvate katolička vjera vrlo snažan aspekt koji je spasio egzistenciju njihova društva tijekom prošlih stoljeća i to vrlo teških.



"Vjerujem da broj Hrvata koji ovdje dolazi potvrđuje njihovu privrženost katoličkoj vjeri, imaju duboku vjeru punu oduševljenja. To je vlastiti identitet Hrvata i to ne samo Hrvata iz BiH nego i iz Republike Hrvatske i drugih zemalja koje su blizu, jer su jezici slični u Srbiji, Sloveniji itd. I to im je zajednička denominacija, denominacija istog naroda", naglasio je.



S međugorskim vidiocima mons. Hoser kaže kako još nije kontaktirao te kako taj susret čeka buduće vrijeme. "Za svog prvog boravka u Međugorju razgovarao sam s nekoliko vidioca. Moja posebna uloga nije istraživati ukazanja i dogmatski aspekt tih ukazanja i tako dalje, nego samo osigurati pastoralnu skrb", ističe mons. Hoser.



U razgovoru je napomenuo i to kako je infrastruktura u Međugorju dosta slaba i siromašna u odnosu ne samo na broj hodočasnika iz dalekih zemalja nego i brojnih hodočasnika koji dolaze iz BiH i Hrvatske te drugih zemlja Balkana.



Istaknuo je kako već postoji skupina arhitekata koji pripremaju projekte da bi se razvio prostor za liturgijska slavlja koji će biti natkriven i zadovoljiti sve klimatske uvjete te kako je u planu i gradnja kapelice trajnog klanjanja.

