Carl Bildt, bivši Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i bivši premijer Švedske, slikom Sarajeva s početka prošlog stoljeća na kojem se vidi grupa žena pokrivena burkom i sa opisom: "Postoji napredak u našem svijetu. Ovo je bilo Sarajevo prije jednog stoljeća" na svom Twitter profilu, izazvao je mnogobrojne reakcije.

Arhiv / 24sata.info

Tim povodom otvorenim pismom mu se obratio Emir Ramić iz Instituta za istraživanje genocida iz Kanade.



Pismo prenosimo u cjelosti.



"Gospodine Carl Bildt,



Vaša kontinuirana antibosanska kampanja koja je počela još u vremenu kada je državi BiH bilo najteže, u vremenu agresije i genocida, u kojoj ste kao posebni izaslanik EU i UN podržavali ratnog zločinca Slobodana Miloševića, je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima anticivilizacijski, antidemokratski i neljudski karakter.



Vi ste jedan od plaćenih vođa te srpske velikodržavne ideologije, koja ima za cilj stvaranje velike Srbije na račun podjele i uništenja države BiH i posebno bošnjačkog naroda. Ali trebate znati da je prošlo vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja "istina" koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži.



Nazivajući žrtve genocida u Srebrenici 'ratnim zarobljenicima', vi ste zapravo pokazali svu nemoralnost EU i UN. Svrstavajući se na stranu agresora i zločinaca sastali ste se svega nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici s ratnim zločincem Ratkom Mladićem u Dobanovcima. Nije vam uspio pokušaj skrivanja istine o najvećem zločinu poslije holokausta u Evropi.



Vi ste primjer kontinuiranog i agresivnog kidisanja na državu BiH. Ali trebate znati da je BiH ostala državna i društvena zajednica kroz dugu svoju povijest. Za razliku od svojih susjeda, BiH je imala najdublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom trajanju.



Zato je teško zamisliti ideju Evrope poslije zločina agresije i genocida na BiH, zločina koji su dubinu bosanske slobode sveli na vaš prezir države BiH sa potpunom disolucijom bosanskog društva u kome žrtva, a prva žrtva je bosanskohercegovačka država, i dalje nije došla do istine i pravde.



BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i to vama najviše smeta. Kao što su se patriote u i van BiH uspjeli suprotstaviti veliksorpskom rušilačkom Levijatanu, tako će se i danas suprostaviti vama i sličnim vama koji debelo zarađujete radeći protiv jedne evropske države čiji društveni modus je uzela EU za svoju zajedničku egzistenciju.



Računajte na one koji se neće odreći svoje države BiH, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedinstvenog teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta, državnosti i nezavisnosti. Vaša kontinuirana antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne države BiH. Bosanski narodi i građani vas preziru", stoji u pismu koje potpisuje Emir Ramić.

(24SATA.INFO)