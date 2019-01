Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog Mosta koja je priznata u cijeloj BiH i Evropskoj uniji, naša novinarka stekla je za dvije sedmice. Posrednik tražio 2500 maraka za hitnu diplomu. U dokumentima navedeno da je prekvalifikacija trajala dvije godine. Diploma formalno izdata prije nego smo i predali dokumentaciju.

Foto: zurnal.info

Pišu: Azra Omerović / Avdo Avdić



Bez prisustva ijednom času, za svega sedamnaest dana, u prazničnom periodu, novinarka Žurnala završila je srednju medicinsku školu. Vrlodobrim uspjehom. Dokumente je predala 20. decembra 2018. godine. Ovjerenu diplomu, svjedodžbe za sva četiri razreda srednje škole dobila je 3. januara ove godine. Na svoje ime i prezime.



Na diplomi Medicinske tehničke škole iz Sanskog Mosta piše da je učenica Azra Omerović upisala “prekvalifikaciju” 22. 11. 2016. godine, te da je uspješno okončala školovanje 15. 11. 2018. godine, odnosno mjesec dana prije nego je i predala “potrebnu dokumentaciju”. U svjedodžbama piše da je uspješno polagala anatomiju i fiziologiju, higijenu sa zdravstvenom zaštitom, mikrobiologiju, medicinsku psihologiju, zarazne bolesti, patologiju, hirurgiju, farmakologiju, te da je, pritome, “odradila” i praktičnu nastavu.







Priča započinje sredinom decembra. Žurnal je dobio u posjed dokumentaciju policijskih i pravosudnih agencija u kojima je navedeno kako se na području F BiH prodaju diplome srednjih škola, te kako je, manje-više, sve u direktnoj vezi sa Centrom za obrazovanje iz Širokog Brijega, iza kojeg stoje biznismeni bliski HDZ-u BiH. U dokumentaciji koju posjedujemo navedeno je da su novcem iz Širokog osnivane srednjoškolske i visokoobrazovne institucije širom Federacije, te da se u tim ustanovama izdaju sumnjive diplome. Navedena su imena posrednika koji su djelovali u određenim gradovima i koji su za novac nabavljali tražene diplome. Za sarajevsku regiju bio je zadužen Senad Pehlivanović iz Fojnice.





PRVI SASTANAK



Kratki telefonski razgovor i prvi sastanak u Sarajevu.



Za prekvalifikaciju, reći će nam u školi, potrebna je najmanje godina dana. Pehlivanoviću treba mnogo manje. Samo je bitno obezbijediti 2500 maraka koje bi on “predao direktorima i ostalima”. Iako sumnjičav na prvom sastanku, Pehlivanović 20. decembra pristaje da najkasnije do 15. januara kolegici Azri Omerović na njeno ime i prezime pribavi diplomu srednje medicinske škole. S obzirom na to da smo odbili dati novac unaprijed, Pehlivanović je kazao da će “morati tražiti alternativna rješenja”, te da ovaj put neće ići preko Širokog Brijega. Na istom sastanku, kolegici je dao “specijalni broj telefona”, koji koristi za dogovore oko diploma. Listinzi, koji su u posjedu Žurnala, dokazuju da je s tog broja isključivo kontaktirao Centar za obrazovanje iz Širokog Brijega.



“Sve gotovo”, pisalo je u poruci koju je Pehlivanović poslao 2. januara ove godine u 14. 46 na broj koji je, za potrebe ovog istraživanja, koristila ekipa Žurnala.





PRIMOPREDAJA



Primopredaja je zakazana za 3. januar. Pehlivanović se na zakazanom mjestu pojavio sa svjedodžbama i diplomom o završenoj srednjoj Medicinsko tehničkoj školi iz Sanskog Mosta. Ovjerenu, sa vodenim žigom i čitkim potpisima, sa ocjenama iz predmeta koje učenica Azra Omerović nikad nije ni slušala.



Na diplomi piše da je Medicinska tehnička škola u sastavu PU Centra za obrazovanje odraslih Multilingua iz Sanskog Mosta. Formalni osnivač škole u Sanskom Mostu je Maida Cepić-Habibović. Njen suprug Šemsudin Habibović je prokurista bez ograničenja. On je potpisnik diplome izdate na ime Azra Omerović. Maida Cepić Habibović je, pored ovoga, direktorica i Javne ustanove Mješovita srednja škola Sanski Most. Njen suprug i potpisnik diplome, Šemsudin Habibović je vijećnik u Općinskom vijeću Sanski Most. Trenutno je kadar A-SDA.



Ovaj Centar proteklih je godina isključivo poslovao sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Radili su prevode kaznenih listova sa holandskog i slovenskog jezika. Na službenoj stranici Medicinske škole piše da vrše obrazovanje odraslih u oblasti medicinske struke.



“Iskusni i stručni predavači (doktori specijalisti), plaćena praksa u Njemačkoj, plaćeni putni troškovi, pismo preporuke, priznati sati stažiranja u Njemačkoj”, navedno je u ponudi Medicinske škole Sanski Most.



Na stranici je navedeno da polaznici ove škole stiču pravo na pripravnički staž, te polaganje državnog ispita. Nude se zanimanja medicinske sestre i njegovateljice.





UGLEDNA DIPLOMA



“Naše diplome i uvjerenja o stručnoj osposobljenosti su priznati kako u BiH, tako i u zemljama Evropske unije”, piše na stranici Centra za obrazovanje odraslih iz Sanskog Mosta.







Upravo tu, diplomu priznatu u BiH i EU, novinarka Žurnala stekla je za 17 dana. Bez prisustva nastavi.



Sva dokumentacija na osnovu koje je naša ekipa započela istraživanje, bila je na raspolaganju Tužilaštvu BiH. Oni, međutim, nisu željeli voditi istragu. Sve detalje o umiješanosti državnog tužilaštva u ovaj slučaj donosimo u narednim tekstu koji ćemo objaviti u subotu, 5. januara.





(zurnal.info)