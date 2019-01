U većem dijelu zemlje prometuje se otežano i usporeno zbog snijega, a na dionicama u južnim krajevima kolnici su suhi ili djelomično vlažni.

Foto: Arhiv

Na dionici R-419 Mihalji - Blidinje zabrana je prometa za sve kategorije vozila.



Zbog ugaženoga snijega i snježnih nanosa na dionici M-15 Glamoč - Mliništa zabrana je prometa za teretna vozila i tegljače, dok na dionici M-18 Olovo - Kladanj policija isključuje teretna vozila koja nemaju potavljene lance na pogonskim kotačima.



Upozoravaju se vozači na jake bočne udare vjetra na području Hercegovine i jugozapadne Bosne.



Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.



Na dionicama cesta gdje su radovi prometuje se sporije, pa se vozači mole za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa.



Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Na dionici M-15 Livno - Šujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.



Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog oštećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Klašnice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka - Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-2 Prolaz kroz Neum,



- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac,



- M-5 ulaz u Ključ, Mrkonjić Grad - Ključ,



- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6)



- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula),



- M-19.2 Vitalj - Vlasenica.



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Sivša - Tešanjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalošević - Jelah.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog loših vremenskih uvjeta u Hrvatskoj, na GP Izačić zabrana je prometa za teretna vozila i tegljače.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor. Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Slavonski Šamac promet se odvija usporeno.



Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, saopćeno je iz AMSBIH-a.





(FENA)