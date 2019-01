Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentarišući dešavanja na posljednjem skupu "Pravde za Davida", kada su izbili neredi zbog kojih su otkazani i novogodišnji koncerti u Banjaluci, rekao je da će posljedice, nažalost, snositi mladi ljudi koji su navedeni kao organizatori.

Milorad Dodik / 24sata.info

Prvi je to put, ističe Dodik, da je grupa "Prvda za Davida" najavila skup, ali nisu bili sposobni da održe ni ono što su sami tražili.



Smiješno mu je, kaže, što je neko uopšte planirao bilo kakav atak na ustavni poredak, odnosno institucije.



Prije dva mjeseca su bili izbori, pa su tada imali priliku da sve dobiju ili izgube. Nemoguće je kaže da se PDP ogradi od organizacije kada im prvi čovjeg gradskog odbra u kući organizuju protesti.



"U izjavam se tvrdilo da se grupa sastala kod gospodina Stanivukovića kako ući u TV po sistemu Južnoafričkih republika uđe se na tv i onda saopštava ko je vlast sve je to smiješno, meni je to sasvim smiješno", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.





