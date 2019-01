Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Elvira Muminovića, Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo rješenje kojim se uvažava žalba branioca optuženog Elvira Muminovića, a povodom iste, primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i u odnosu na optužene Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine od 05.07.2018. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 05.07.2018. godine, optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović oglašeni su krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, osuđeni i to: optuženi Elvir Muminović na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, a optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović na kazne zatvora u trajanju od po pet godina.



Istom presudom, na Zakona o obligacionim odnosima, usvojen je imovinskopravni zahtjev oštećene, te su optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović obavezani da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 50.000 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.



Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH pobijanu prvostepenu presudu preinači tako što će optuženim Elviru Muminoviću, Samiru Kešmeru i Mirsadu Menziloviću izreći kaznu zatvora u dužem trajanju od kazne izrečene prvostepenom presudom.



Protiv navedene presude žalbu su blagovremeno izjavili branioci optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmira i Mirsada Menzilovića i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, s prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH ovu žalbu usvoji, te da pobijanu presudu ukine ili da istu preinači i optužene oslobodi od optužbe.



Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovor na žalbe branilaca optuženih, s prijedlogom da Apelaciono vijeće navedene žalbe odbije kao neosnovane.



Nadalje, odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci svih optuženih, sa prijedlogom da se navedena žalba odbije kao neosnovana.



Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj 30. novembra 2018. godine tužilac i odbrana optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmira i Mirsada Menzilovića su ukratko izložili žalbene razloge, a takođe su izneseni i odgovori na izjavljene žalbe, saopćeno je iz Suda BiH.



