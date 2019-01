U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa snijegom, a u petak, 4. januara, u većini krajeva se očekuje ledeni dan sa maksimalnom temperaturom ispod nule.

Ilustracija / 24sata.info

Očekuje se da će sutra biti hladno sa snijegom, češćim centralnim i istočnim krajevima i na sjeveru Hercegovine, dok će na jugu Hercegovine biti suvo, sa promjenljivom oblačnošću i sunčanim periodima, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda RS.



Minimalna temperatura od minus sedam do minus tri, na planinama oko minus 10, a na jugu do minus jedan stepen Celzijusov.



Duhaće vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Hidrometeorološkog zavoda FBiH.



U petak, 4. januara, biće oblačno vrijeme sa slabim snijegom i u većini krajeva ledeni dan, a maksimalna temperatura neće prelaziti nulu, osim na jugu Hercegovine, gdje će biti do dva stepena Celzijusova.



U većini krajeva će se formirati manji snježni pokrivač, a na planinama na zapadu, istoku i u centralnim krajevima visina novog snijega će iznositi od pet do 15 centimetara.



U subotu, 5. januara, zadržaće se oblačno i hladno vrijeme sa snijegom koji će tokom dana na sjeveru preći u kišu, dok će u Hercegovini biti suvo i oblačno, uz sunčane intervale.



Temperatura će iznositi od minus dva do četiri stepena, u višim predjelima do minus tri stepena Celzijusova.



U nedelju, 6. januara, biće oblačno i toplije vrijeme nego prethodnih dana, sa povremenom kišom i susnježicom na sjeveru i zapadu, te snijegom u centralnim i istočnim krajevima i u visokoj Hercegovini, prenosi Srna.



Tokom dana na sjeveru i sjeveroistoku razvedravanje, pa se u ovim predjelima, kao i na jugu Hercegovine očekuje suvo vrijeme, uz sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura od nula do šest, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.



Temperatura u 13:00 sati: Bjelašnica minus 11, Čemerno i Han Pijesak minus četiri, Ivan sedlo minus tri, Gacko i Sokolac minus dva, Rudo minus jedan, Foča, Sarajevo i Nevesinje nula, Bugojno i Tuzla jedan, Višegrad, Livno, Srebrenica i Mrkonjić Grad dva, Bileća, Zvornik, Prijedor, Trebinje, Novi Grad i Doboj tri, Bihać, Bijeljina i Banjaluka četiri, Brčko i Sanski Most pet, Široki Brijeg šest i Mostar sedam stepeni Celzijusovih.



(24sata.info)