Adam Šukalo, bivši poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, na svom je Facebook profilu objavio "pismo pripadnicima režima koji su protivzakonito sproveli dugo planiranu akciju zataškavanja zločina nad Davidom Dragičevićem", koje prenosimo u cijelosti.

"Pismo pripadnicima režima koji su protivzakonito sproveli dugo planiranu akciju zataškavanja zločina nad Davidom Dragičevićem





Kad završite ovaj propagandni rat koji dobijate, kad završite sa zamjenom teza i tzv. državnim udarom onda će te morati odgovoriti sledeće:



- šta je sa istragom u slučaju ubistva i zločina nad Davidom Dragičevićem?



- koje su konkretne istražne radnje preduzete od početka jula mjeseca 2018. godinw kada je Okružno tužilaštvu izdalo Naredbu o sprovođenju istrage u slučaju ubistva Davida Dragičavića?



- šta je Tužilački savjet BiH uradio nakon činjenice da je Osnovni sud u BL odbacio zvaničnu verziju Okružnog tužilaštva koja je opisana Naredbom vezano za kretanje Davida u kobnoj noći (kuća Rađena)?



- koja je sad tužilačka verzija slučaja ubistva Davida Dragičevića?



- zašto ćutite?



Odgovorite!



Ako ne odgovorite onda je jasno da ste sve ovo od 25.12. 2018. godine uradili da bi skrenuli pažnju sa slučaja i svu pažnju usmjerilo na vaš plan inkriminacije grupe PZD, Davora Dragičevića i svih koji ih podržavaju!!!



Taj plan ste imali i na famoznoj press konferenciji MUP RS ali i 10. maja 2018. godine na posebnoj sjednici NSRS na kojoj je Lukač javno inkriminisao Davida Dragičevića za koje do danas nije odgovorao!



Sve vaše laži i zamene teza proteklih dana uopšte nemaju dokaze u vidu bilo koje fotografije ili video materijala.



Postoje samo vaše laži a u procesnom smislu vaš slučaj uopste ne postoji kao što ne postoji zvaničan tužilačka istraga.



Postoji samo progon od strane Lukačevog Mup-a i propaganda na režimskim medijima.



Kad sve ovo prođe treba protiv vrha MUP - a podnjeti čitav niz krivičnih prijava za nekoliko krivičnih djela koje su počinili od 25. decembra do danas.



U narednim objavama ću taksativno opisati koja su to krivična djela koju su ovih dana načinili pripadnici MUP Republike Srpske.



STOP REŽIMSKIM LAŽIMA", stoji u pismu.



Podsjećamo, 30. decembra u Banjoj Luci policija je zaustavila proteste grupe "Pravda za Davida" i građana, tvrdeći da su spriječili održavanje koncerta Harisa Džinovića i nastavili s protestima i nakon 20 sati, jer im je dozvola istekla tada te uhapsila većinu istaknutijih aktivista grupe. Davor Dragičević, Davidov otac, nestao je te noći, a za njim je raspisana potjernica. Jučer je priveden i Draško Stanivuković, koji se još uvijek nalazi u pritvoru. Osim za Dragičevićem, potjernica je raspisana za još nekoliko osoba.

