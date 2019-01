Vodi se montiran proces protiv Draška Stanivukovića, što znači da vlast na najperfidniji način koristi mlade ljude okupljene oko Draška i prisiljavaju ih na izjave pod strahom i pritiskom.

Svim Draškovim saradnicima dolaze kućama i postavljaju pitanja „Da li vas je Draško nagovorio?“. Postavljaju pitanja kojima insinuiraju odgovore, saopšteno je iz tima Draška Stanivukovića.



Dodaju da je cilj krivični progon i sprečavanje daljeg političkog djelovanja Draška Stanivukovića pod svaku cijenu.



Narodni poslanik je poručio: “Nećete me moći da krivično osudite jer nisam kriv i jer ne postoje dokazi! Nećete moći da zaustavite podršku ljudi koju imam. Izgubićete sada, ali i za dvije godine.”



Stanivuković naglašava da ga ne mogu zaustaviti, te da je poslije svake borbe samo jači.



– Oni ne mogu da shvate da što me više udaraju ja postajem sve jači. Mene jedino mogu da zaustave na način na koji su to uradili Vukeliću, Arbutini, Davidu, mom stricu i ostalima. Oduzimanjem onog najsvetijeg – rekao je Stanivuković.



U saopštenju se navodi da su državni udar, rušenje institucija, strani faktor, termini koje vlast koristi kako bi iskrivila istinu.



– Ti termini su javnosti postali smiješni, jer smo do sada imali revolucije svih boja, državne udare svake vrste, a vrijeme je pokazalo da su to sve samo izmišljotine. Vrijeme će to pokazati i ovaj put – navedeno je u saopštenju.





