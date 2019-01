U prvim danima Nove godine u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavat će nestabilno vrijeme sa kišom u nižim i sa susnježicom i snijegom u područjima iznad 400 metara nadmorske visine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: Arhiv

Nešto stabilnije i sa malo sunčanih intervala, očekuje se na jugu zemlje. Malo kiše moguće je i na jugu u srijedu, a u višim područjima i slab snijeg. Temperature zraka bit će u granicama prosječnih vrijednosti, ali se pred kraj sedmice usljed prodora hladnijeg zraka očekuju nešto niže vrijednosti u odnosu na njen početak.



Jutarnje temperature zraka u Bosni prognoziraju se između -4°C i 0°C, a u Hercegovini od 0 do 4°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između -1°C i 4°C, a u Hercegovini od 4°C do 9°C. Od četvrtka jutarnje temperature kretat će se između -10°C i -4°C na jugu zemlje do -1°C, a najviše dnevne od -7°C do -3°C na jugu do 4°C.



U periodu od 7. do 14. januara prema raspoloživim prognostičkim materijalima prognozira se nešto stabilnije vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Više oblačnosti očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje temperature zraka od -5°C do 0°C na jugu zemlje do 5°C, a najviše dnevne od 2°C do 7°C, na jugu zemlje do 10°C, saopćeno je.





(24sata.info)