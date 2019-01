Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić izjavio je danas da će Grad, vjerovatno, ući u sudske sporove protiv organizatora skupa „Pravda za Davida“, koji su 30.decembra spriječili da se održe novogodišnji koncerti u Banjoj Luci, jer je time pričinjena znatna materijalna šteta.

Igor Radojičić / 24sata.info

Ono što se, kaže, dešavalo 30.decembra, spriječilo je održavanje novogodišnjih koncerata u gradu i svih drugih svečanosti na otvorenom.



Gradske vlasti su, dodaje, zaprimile brojne žalbe ugostitelja, vlasnika hotela i hostela, jer je došlo do otkazivanja posjeta Banjoj Luci.



- I tu je načinjena milionska šteta. U ovom momentu mi se čini da će se organizatori skupova od 30.decembra naći pod tužbama od nekoliko miliona maraka – tvrdi gradonačelnik.



Kao organizatori se pred zvaničnim organima nisu prijavili čelni ljudi pokreta „Pravda za Davida“, poslanici, odbornici ili predsjednici partije, već par mladih Banjalučana, koji će se sada, kako kaže, sa svojim porodicama i pod ogromnom materijalnom odgovornošću naći pred sudovima.



- Neka pitaju one koji su ih gurnuli na prvu liniju zbog čega će sada imati te poteškoće – dodao je Radojičić.



Upozorio je i da će biti teško vratiti povjerenje u Banju Luku na turističkom tržištu.



-Nanesena je nemjerljiva nematerijalna šteta gradu Banjoj Luci, jer će na povratku reputacije i gostiju trebati nekoliko godina. To će osjetiti porodice i zaposleni u sektorima koji zavise od gostiju, kao što su trgovina, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i usluge, koji će sigurno mjesecima, a možda i godinama, imati problem kako nahraniti svoje porodice – naglasio je gradonačelnik Banje Luke.



Svi koncerti koji su bili planirani za proslavu Nove godine u Banjoj Luci su otkazani, a 30.decembra trebao je nastupiti Haris Džinović, Željko Samardžić u novogodišoj noći, dok je 1. januara Banjalučane i sve goste najvećeg grada RS-a trebalo da zabavlja Željko Joksimović.



Po potpisanim ugovorima svi izvođači, koji su trebali nastupiti tokom tri dana proslave novogodišnjih praznika, su plaćeni, a bit će, kaže, razgovarano o mogućnostima da budu angažovani u nekom drugom terminu.



Radojičić je u izjavi novinarima ukazao da je kompletan plan „Banjalučke zime“ sada „razvaljen“, nema novogodišnjih koncerata, na Trgu Krajine nije tradicionalni „Zimzograd“, a od bezbjednosnih okolnosti zavisit će okvirni program pravoslavne nove godine.



(FENA)