Predsjednica Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović izjavila je danas da žali zbog užasne tragedije koju je pretrpjela porodica Dragičević iz Banje Luke, te da u slučaju stradanja mladića Davida instituucije moraju da rade svoj posao.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Ponovila je da jedino tužilaštvo mora da se izjasni šta se dogodilo u tom slučaju, a ne predsjednik RS, ministar, poslanik, policajac ili neko drugi van pravosudnog sistema.



-Svi smo jednaki pred zakonom, bez obzira ko smo i šta smo – rekla je Cvijanović.



Istakla je i da žali što je Banja Luka pretpjela štetu i u ekonomskom i smislu imidža, jer su zbog posljednjih nemira, nakon protesta grupe 'Pravda za Davida“, onemogućili da se održi koncert Harisa Džinovića, 30. decembra, zbog čega su otkazani i novogodišnji nastupi na otvorenom.



Cvijanović je podsjetila da zbog toga došlo do gubitaka u turizmu, ali i ugostiteljstvu i drugim uslužnima oblastima.



-Bit će potrebno možda i nekoliko godina da se povrati dobar imidž Banje Luke – rekla je ona u izjavi novinarima ističući da sve što se dogodilo nije bilo primjereno prema drugim građanima Banje Luke, posebno ometati bilo kakav kulturni događaj i tradicionalne koncerte u povodu Nove godine.



Upozorila je i da se cijelo vrijeme „atakuje na policiju“ što je neprihvatljivo.



-Želim da i porodica Dragičević i svi drugi dođemo do istine i pravde, ali to ne znači da treba rušiti imidž naših gradova, policije... – naglasila je ona ističući da nije primjereno nazivati ljude svakakvim imenima, vrijeđati, pričati o porodici...



Navela je da je prisutno i "licemjerstvo međunarodne zajednice" kada su u pitanju dešavanja u Banjoj Luci.



(FENA)