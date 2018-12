Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je građanima RS Novu godinu i božićne praznike onima koji proslavljaju Božić, kao i dolazeći Dan Republike, poželjevši da 2019. bude godina stabilnosti, zajedništva i prosperiteta svih građana RS.

Foto: 24sata.info

"Želim vam dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, uspjeh na profesionalnom planu i mnogo dobrih vijesti koji će obradovati vas i vaše najmilije. Želim vam stabilnu Republiku Srpsku koju ćemo svi zajedno graditi i jačati", poručila je predsjednica RS.



Uz želju da nova 2019. godina bude bolja i uspješnija od prethodne, Cvijanovićeva se osvrnula na nekoliko stvari važnih za Republiku i sve njene građane.



"U godini na izmaku, kao i u nekoliko prethodnih, Republika Srpska je bila suočena sa brojnim izazovima, ali smo, uprkos tome, uspjeli da savladamo razne prepreke, očuvamo političku, socijalnu i fiskalnu stabilnost i da obezbijedimo kontinuiran privredni rast.



Povećali smo zaposlenost, uveli neka nova socijalana prava - od naknade za naše nezaposlene porodilje do civilnih invalidnina. Povećali smo plate svim radnicima i penzije našim penzionerima, kao i osnovicu za porodične i lične invalidnine i borački dodatak. Povećali smo i budžet za podsticaje u poljoprivredi", podsjetila je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da je budžet Republike Srpske danas stabilan i sposoban da, bez bilo kakvih kašnjenja, izvršava obaveze prema budžetskim korisnicima i građanima Republike Srpske.



"Izgradili smo ili rekonstruisali bolnice, škole, vrtiće, studentske domove, vodovode, nove dionice auto-puta i realizovali brojne druge projekte u oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture. Sve ovo nije se desilo samo od sebe, već smo morali uložiti ogroman trud da bismo to postigli. Zato to mora biti osnova da se krećemo dalje, da i u narednom periodu povećavamo plate i penzije, socijalna davanja i da dalje gradimo Republiku Srpsku", poručila je predsjednik Republike Srpske.



Ona je pojasnila da za to trebaju stabilne institucije, mir i politički ambijent u kojem može da se razvija Republika Srpska i izvršavaju obaveze prema njenim građanima.



"RS se mora čuvati, i to je obaveza svih nas. Zajedno možemo da uradimo mnogo za nas, za naše porodice, za našu djecu, a za to su nam potrebne jake institucije, jedinstvo i sloga, a ne podjele i nerealna očekivanja, koja ne donose korist nikome, osim onima koji ne vole Republiku Srpsku i koji se uporno s njom nastoje obračunati, još od njenog postanka", istakla je Cvijanovićeva.



Zato je važno, ocijenila je predsjednik Republike Srpske, da i u dolazećoj i svakoj sljedećoj novoj godini ne izgubimo iz vida važnost Republike koju želimo izgrađivati i unapređivati za generacije koje dolaze.



"Naša je obaveza i da prepoznajemo izazove koji su ispred nas i da spremno na njih odgovorimo. Učinićemo sve da Republika Srpska u narednom periodu bude institucionalno, bezbjednosno, politički i ekonomski jača, i uvjerena sam da ćemo narednu godinu završiti sa još boljim rezultatima", naglasila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u novogodišnjoj čestitki građanima RS.





(RTRS)