Danas sam se odazvao pozivu na informativni razgovor u PS Banjaluka Centar, gdje sam saznao da sam okrivljen za prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru, na način da je došlo do narušavanja javnog reda i mira uzvikujući parole „Pravda za Davida“, „Ko je ubio Davida?“ na javnom mjestu usljed održavanja protestnog skupa u organizaciji grupe „Pravda za Davida“ na Trgu Krajine, kako mi je saopšteno.

Foto: 24sata.info

Napisao je ovo predsjednik PDP-a na Facebooku, a objavu prenosimo u nastavku...







Foto: 24sata.info





Na ove njihove apsurdne navode izjavio sam da kao roditelj i građanin Banjaluke podržavam humane zahtjeve oca, majke i brojnih građana da se dođe do istine i pravde za ubijenog Davida Dragičevića. Koliko mi obaveze dozvoljavaju, isključivo kao roditelj i građanin dolazio sam na Trg Krajine, da svojim prisustvom na miran i dostojanstven način izrazim svoj stav o potrebi rješavanja ovog ubistva.



Mnogo puta sam govorio i pisao, kao javna ličnost, u parlamentu Republike Srpske, u medijima i na svojim društvenim mrežama da je Trg Krajine mjesto na kojem mi javne ličnosti ćuteći slušamo glas ljudi koji traže istinu i pravdu za svoje dijete.



Tako je bilo i 30.12.2018. godine, gdje sam ponovo bio na okupljanju građana i gdje sam po ko zna koji put slušao vapaj roditelja za ubijeno dijete.



Ono što želim da napomenem je da niti jednom nije niko od ljudi koji su bili na Trgu Krajine nije napravio niti jedan fizički incident i jako sam tužan što je nekoliko puta došlo do intervencije policijskih snaga i brutalnosti, kao i fizičke sile prema građanima koji su na miran i dostojanstven način ponavljali 280 dana isti zahtjev – da se konačno sazna ko je i zbog čega ubio našeg sugrađanina.



Inače, poznato je da ja na ovim okupljanjima budem isključivo u ulozi roditelja i građanina, iako sam javna ličnost i neko ko je bio predsjednik Anketnog odbora u NSRS koji se bavio slučajem stradanja Davida Dragičevića i da svaki put svojim prisustvom u stvari „glasno“ poručujem institucijama „Riješite ovo ubistvo“, što se moglo vidjeti i iz medija i mojih ličnih objava na društvenim mrežama. Takođe, svaki put u svom profesionalnom izražavanju stavova sam pozivao na mir, dostojanstvo, suprostavljao se bilo kakvom nasilju i pozivao da se poštuju osnovna ljudska prava, sloboda izražavanja stavova na demokratski i moralan način.



Takođe sam rekao da sam sinoć u kasnim večernjim satima, na Trgu Krajine, svjedočio nevjerovatnom prizoru gdje stotine policajaca u oklopnim uniformama rastjeruju dvadesetak ljudi sa trga, što je za mene bilo zaista šokantno, nepotrebno, nasilno, prekomjerno silenje prema nekolicini ljudi koji su bili u šetnji na trgu. Kako su potjerali sve, tako su brutalno protjerali i zatečene turiste i građane koji su šetali trotoarom uz Park Petra Kočića.



Nevjerovatno da smo došli do toga da ogorčeni roditelji i narod ne mogu glasno izgovoriti riječ Pravda i upitati institucije ko je ubio njihovo dijete!?





(24sata.info)