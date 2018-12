Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo očekuje da će se većina bh. političara nositi interesima građana BiH i da će početkom naredne godine zaokružiti proces formiranja vlasti na svim nivoima.

"To bi bila jasna poruka i Evropskoj uniji da s nekim boljim, pozitivnijim pogledom posmatra BiH posebno s tog aspekta da su sljedeće godine izbori za Evropski parlament. Mislim da će se malo ljudi od maja pa do kraja 2019. godine baviti Bosnom i Hercegovinom i Balkanom. Naime, više tema će biti oko toga da li će desiničarske snage ojačati unutar evropskih intitucija, što ne bi bilo dobro ni za BiH a ni za region. Stoga je bitno da naši političari dođu do mogućih kompromisa i da se stvori funkcionalna država", rekao je za Fenu Praštalo.



Nada se da će BiH dobiti kandidatski status prije maja, što opet, kako kaže, zavisi od dobre volje političara da formiraju vlast.



Evropski pokret u BiH stava je da je 2018. godina bila teška, te Praštalo podsjeća da je "BiH sa Kosovom svrstana u tu neku treću kategoriju gdje nema jasne perspektive kada bi mogla postati članicom Evropske unije“.



"Nažalost BiH nema tu perspektivu kao što imaju Srbija i Crna Gora da negdje oko 2025. godine mogu očekivati punopravno članstvo u EU", zaključio je Praštalo.



