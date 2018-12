U Bosni će sutra prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

U ranim jutarnjim satima slab snijeg ili susnježica će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U drugoj polovini dana u Bosni doći će do smanjenja oblačnosti. U Hercegovini će biti pretežno vedro. Više oblačnosti bit će prijepodne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne prijepodne će biti i jakih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna uglavnom između -1 i 4, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni.



U srijedu, 2. januara već u jutarnjim satima doći će do novog naoblačenja sa sjevera koje će do sredine dana stići do juga zemlje. U nizinama će padati kiša. Snijeg ili susnježica padat će iznad 500 metara nadmorske visine. Od večernjih sati i tokom noći na četvrtak u Bosni će padati samo snijeg. Slab snijeg bit će i na sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine prolazna kiša samo sredinom dana. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 3 stepena. Najviša dnevna između -1 i 4, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.



U Bosni će u četvrtak, 3. januara biti oblačno vrijeme sa snijegom. Glavnina padavina u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini bit će djelomično vedro. Slab snijeg padat će na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -4, na jugu zemlje do -1 stepen. Najviša dnevna uglavnom između -7 i -2, na jugu zemlje od 1 do 4 stepena.



U petak, 4. januara u Bosni će biti oblačno sa slabim snijegom. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na jugu zemlje do -2 stepena. Najviša dnevna između -7 i -3, na jugu zemlje od 0 do 4 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



