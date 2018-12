Sinoć su u Banjaluci održani novi protesti građana okupljenih oko grupe Pravda za Davida koji su zahtijevali da se utvrde stvarni uzroci smrti Davida Dragičevića, prenosi BN.

Davor Dragičević / 24sata.info

Centralno mjesto održavanja protesta je bio Trg Krajine na kojem je od svijeća i cvijeća bilo ponovo formirano "Davidovo srce".



Po završetku protesta, komunalni radnici su sklonili "Davidovo srce".



Nekoliko osoba je uhapšeno, a tokom večeri pojavile su se nezvanične informacije da je među uhapšenima i Davor Dragičević, otac pokojnog Davida.



Kasno sinoć iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da Davor Dragičević nije među uhapšenima.



Nezvanično, policija traga za Davorom Dragičevićem, a tokom dana su moguća nova hapšenja.Davidova majka tvrdi da je Davorov advokat otišao u Policijsku stanicu Banjaluka, ali da su mu rekli da se ne nalazi tamo.



Još uvijek se ne zna gdje se nalazi Davor, a posljednji put je viđen sinoć kod Ferhadije



Sinoćnjim protestima je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Pored Trga Krajine, protesti su održani na još nekoliko lokacija u Banjaluci. Jedna od lokacija je bila i ona gdje se trebao održani novogodišnji koncert Harisa Džinovića.



Koncert su spriječili članovi grupe "Pravda za Davida" predvođeni Davorom Dragičevićem.



Dodik: Prešlo svaku mjeru



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da oštro osuđuje pokušaj vandalizma i zloupotrebe skupova grupe "Pravda za Davida".



Nasiljem pokušavaju da ometu sve druge građane u njihovim aspiracijama i željama da ove praznične dane provedu na najbolji mogući način", kazao je Dodik u vanrednom programu ATV-a povodom večerašnjih dešavanja u Banjaluci.



Kako je rekao, niko nije ometao skup grupe "Pravda za Davida" na Trgu Krajine.



"Neprihvatljivo je što se taj skup zloupotrijebio i što se krenulo dalje sa Trga Krajine, jer je odobrenje bilo da se može održati samo na tom mjestu, a prekoračeno je i vrijeme koje je bilo dato, do 20.00 sati. U njihovom zahtjevu stajalo je da je potrebno vrijeme za održavanje tog skupa od 18.00 do 20.00 sati", rekao je Dodik.



Kada su u pitanju dalje aktivnosti, poručio je kako "državni organi treba da rade svoj posao".



"Osuđujem svaku politizaciju i učešće političara, prije svega iz PDP-a i onih koji pokušavaju da svoj poraz na izborima na neki način saniraju zloupotrebnom i Narodne skupštine i na ovaj način Banjalučanima i imidži grada vraćaju na najgori mogući način", naveo je Dodik.



On je poručio da će podržati "svako zakonito postupanje svih organa, policije i svih drugih".



"Oni koji su počinili prekršaje, prije svega, organizatori moraju da odgovaraju zato što nisu na odgovarajući način organizovali i proveli taj skup. S druge strane, svi oni koji su činili nasilje na drugom mjestu, tamo gdje je trebalo da se održi koncert moraju biti prepoznati i privedeni pravdi", kategoričan je Dodik.



On je poručio kako smatra da je "ovo prevršilo svaku mjeru", te najavio da će podržati sve one koji smatraju da policija treba da zabrani bilo kakve proteste u Banjaluci.



"Banjaluka mora da se vrati normalnom ritmu. Pozivam sve Banjalučane da gidnu svoj glas protiv ovakvog ponašanja. Ovog nema nikakve veze sa istinom i pravdom. One se traže na drugom mjestu, a ne na ovaj način kako to pokušavaju da urade Davor Dragičević i njegovi navodni sljedbenici", zaključio je Dodik.



(24sata.info)