Evropska unija naredne godine naći će se u još težoj situaciji nego do sada, smatra nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petritsch.

Wolfgang Petritsch / 24sata.info

Odgovarajući na pitanje šta Balkan treba očekivati od 2019. godine, on najprije ističe rast krajnje desnice i populista koji već sada snažno rade iznutra protiv EU.



Pozitivna dešavanja



- Konfuzija o tome šta je i kakva je budućnost Unije bit će velika. Velika Britanija odlazi (a možda i ne) i to je šteta za sve. Vaš region tim činom gubi puno, jer iz bloka, kako se najavljuje, izlazi najsnažniji zagovornik njegovog integriranja u EU – ističe Petritsch.



Upozorava da šest zapadnobalkanskih država, iako još nisu ni blizu ulaska u Uniju, može izgubiti puno.



- Ako vaše vlade, parlamenti, nevladin sektor i intelektualna zajednice ne odluče uraditi mnogo, mnogo više za sve vas, na ogromnom ste gubitku. Ako sve ostane kao do sada, onda će mladi, ljudi neumornog duha i energije, nastaviti s odlascima - ističe Petritsch.



Naglašava da ipak postoje pozitivna dešavanja „zbog kojih nada nastavlja da tinja“.



Izbor Komšića



- Vidim dva pozitivna događaja u BiH. To su nedavni izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH. Za mene je on jedan od rijetkih državnika s jasnom vizijom države BiH. Drugi su protesti u Banjoj Luci koji ne prestaju. Oba događaja daju mi tračak nada da su građani - pojedinci shvatili da ih vlasti ponižavaju i zloupotrebljavaju, odlučili izaći na ulice i mirno demonstriraju protiv policijskog zataškavanja zločina, te traže promjene – kaže Petritsch.



Zaključuje kako se nada da će građanska upornost u BiH ipak prevladati i uvesti jednu novu demokratsku politiku na scenu koja će otvoriti i vrata države za njen ulazak u EU.



SAD su se odrekle vodeće uloge u svijetu



Petritsch je stava da su se Sjedinjene Američke Države odrekle vodeće uloge u svijetu. To, kaže, uključuje i region Balkana, "gdje je toliko toga postignuto pod vodstvom Vašingtona".



- To je vrijeme prošlo. Evropa je prepuštena sebi i mora definirati svoju ulogu u sve kompliciranijem svijetu. Isto važi i za zapadni Balkan. Stalna i ekonomska kriza dovela je do demografske katastrofe - ističe naš sagovornik.





(Avaz)