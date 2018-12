Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da da pokret "Pravda za Davida" politički motivisan da ima političke aspiracije, ali da se neće dopustiti da ulica oblikuje političke odnose unutar Republike Srpske.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Ulica neće modelirati političke odnose u RS. U sklopu slučaja smrti Davida Dragičevića takođe se vodi specijalni rat. Svaki zahtjev Davora Dragičevića (otac ubijenog mladića) za rušenje Republike Srpske neće proći", rekao je Dodik na godišnjoj konferenciji za novinare.



On je naveo da bijeljinska BN televizija, načinom na koji izvještava o aktivnostima grupe "Pravda za Davida, "subverzivno djeluje" protiv RS i otvoreno radi na rušenju RS.



"Pravda, istina je ok. Ja nisam neko koga treba da pitate kako je mladić stradao, ko je to učinio. Na to treba odgovor da da tužilaštvo", rekao je Dodik.



Govoreći da li će biti smijenjen ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, što je jedan od zahtjeva oca ubijenog mladića, Dodik je kazao da su ti zahtjevi postojali i ranije, ali da on želi da vidi dokaze o odgovornosti pripadnika MUP-a u ubistvu Davida Dragičevića.



"Mi ćemo pratiti odgovornost ljudi iz policije. Tu odgovornost na kraju krajeva treba da utvrdi tužilac, koji može da kaže da li je policija prekršila ovlaštenja i procedure", kazao je Dodik.



Prema njegovim riječima, sve ono što se skupilo oko pokreta "Pravda za Davida" je priča o specijalnom ratu, u koju je uključena i opozicija u RS. On je naveo da su u slučaj "Pravda za Davida" umiješani i stranci, posebno Britanci, koji su uložili ogroman novac u opoziciju, medije i pokret "Pravda za Davida" da bi se srušila RS i spriječio navodni "maligni uticaj Rusije na Balkanu".



Lukač pisao ambasadama: Suzdržite se od ishitrenih saopštenja



Ministar unutrašnjih poslova bh. entiteta Republika Srpska Dragan Lukač uputio je pismo na adrese 37 stranih ambasada i međunarodnih organizacija u BiH u kojima traži podršku od stranaca za policijske aktivnosti koje se provode protiv grupe "Pravda za Davida".



"Suzdržite se od ishitrenih saopštenja", naveo je Lukač predstavnike međunarodne zajednice u BiH u pismu koje je u posjedu sarajevskog portala Žurnal.



On je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u BiH da "ostanu u službi pružanja podrške osiguranju trajnog mira u BiH i izgradnji stabilne, sigurne i demokratske zemlje, odnosno u službi ostvarivanja bezbjednosti i vladavine prava u partnerstvu sa MUP, da se uzdrže od ishitrenih saopštenja, te da ne pozivaju na uzdržavanje od provođenja zakona, već na poštovanja i sprovođenje istih".



Pismo je upućeno na 37 adresa, među ostalim, ambasadama Austrije, Bugarske, Kine, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Japana, SAD-a, Rusije, Makedonije, Norveške, Rumunije, Švicarske, Turske, Slovačke, Velike Britanije, Srbije i Hrvatske.



Republika Srpska, odnosno BiH, naveo je Lukač, pravna je država u kojoj se provode zakoni i oni koji ih krše budu sankcionisani.



"Stalna i neargumentovana prozivanja MUP RS i njegovih pripadnika, dovode do potrebe zaštite ličnog, ali i integriteta Ministarstva u cijelini, te su zbog toga nadležnom tužilaštvu podnijete odgovarajuće prijave", naveo je ministar unutrašnjih psolova RS.



Brojni međunarodni zvaničnici osudili su policijsku akciju usmjerenu protiv pokreta "Pravda za Davida" 25. decembra, tokom koje su pripadnici MUP-a RS, uz upotrebu sile, na Trgu Krajine u Banjaluci uhapsili Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida, te brojne aktiviste koji su mjesecima protestovali zbog neriješavanja ovog slučaja.



U Banjaluci će se u nedjelju uveče održati novi, veliki skup "Pravda za Davida". Od 25. decembra, kada su se sukobili policija i građani u Banjaluci, građani predvođeni Davorom Dragičevićem su svako veče šetali ulicama Banjaluke, a jake policijske snage su bile raspoređene na Trgu Krajie i oko svih važnijih institucija u gradu.





(RSE)