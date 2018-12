Na sjeveru Bosne najprije slaba kiša, koja će postupno prelazit u susnježicu. Glavnina padavina prije podne. U drugoj polovini dana, padavine će slabiti, a ponegdje i prestati. Visina novog sniježnog pokrivaća je od 10 do 15 cm. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne se očekuju i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najvša dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 stepeni.



U Sarajevu oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 2 stepena.



Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.



Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -6, Bugojno 3, Ivan-sedlo, Livno, Prijedor i Sarajevo 4, Sanski Most, Sokolac i Srebrenica 5, Bihać, Bijeljina i Brčko 7, Bileća i Gradačac 8, Banja Luka, Mostar, Široki Brijeg, Doboj i Tuzla 9, Trebinje 10 i Neum 11 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)