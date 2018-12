U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama prije podne će biti i magle. Padavine se u Bosni prognoziraju u drugoj polovini dana. U nizinama kiša, snijeg iznad 800 metara nadmorske visine. U noći na ponedjeljak granica snijega će se pomjeriti do 500 metara nadmorske visine. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Bosni se i u ponedjeljak očekuje oblačno većinom sa snijegom ili susnježicom. Na sjeveru Bosne slaba kiša. Glavnina padavina prijepodne. U drugoj polovini dana postepeno slabljenje i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne razvedravanje.



Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne se očekuju i jaki udari vjetra. Temperatura zraka u Bosni većinom između -2 i 2 na sjeveru do 4, a u Hercegovini jutarnja temperatura zraka između -3 i 2, a najviša dnevna uglavnom između 5 i 9, na sjeveru i istoku Hercegovine najviša dnevna temperatura zraka do 2 stepena.



Prognozirana akumulirana visina sniježnog pokrivača za nedjelju i ponedjeljak je 10 do 15 centimetara, u planinskim područjima do 25 centimetara novog snijega. Bez snijega na krajnjem sjeveru i jugu zemlje.



Prvog dana nove godine u Bosni će biti pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u jutarnjim satima, u istočnim područjima moguće je provijavanje slabog snijega. U poslijepodnevnim satima smanjenje oblačnosti. U Hercegovini vedro. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini prijepodne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni.



U srijedu se u Bosni i Hercegovini očekuje novo naoblačenje sa sjevera. U Bosni većinom sa snijegom ili susnježicom, na sjeveru Bosne sa kišom. Slab snijeg ili susnježica se prognoziraju i na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura zraka između -1 i 3, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





