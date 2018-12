Uoči za sutra najavljenog velikog skupa u Banjoj Luci, Davor Dragičević, otac stradalog banjalučkog mladića Davida, saopćio je da zahtijeva ostavke funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS), banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, kao i hapšenje određenih osoba, jer u suprotnom, kako navodi, neće otići sa glavnog gradskog trga.

Davor Dragičević / 24sata.info

Pojašnjava da zahtijeva ostavke ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača, načelnika Uprave za organizovani kriminal Darka Ilića, direktora policije RS Darka Ćuluma, patologa i načelnika Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, tužilaca Želimira Lepira i Dalibora Vreće.



Optužuje ih za "upletenosti u nedopuštene radnje sprečavanja dokazivanja i zataškavanja ubistva njegovog sina Davida Dragičevića, kako bi se na taj način zaštitile institucije RS".



- Očigledno je da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih saradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih. U interesu građana insistirat ću da svi navedeni daju ostavke, jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubicama – ustvrdio je Dragičević i napomenuo da ostavke zahtijeva zbog moralnih razloga, a njihovu krivičnu odgovornost će utvrditi Tuzilaštvo BiH.



Traži i da se do sutra u 18.00 sati, tj. do početka skupa "Pravda za Davida", uhapse: Filip Ćulum, Đordje Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, te inspektor Bojan Karanović.



U saopćenju Dragičević navodi i da također zahtijeva da se pod mjere nadzora stave ostali neimenovani koji su održali "kriminalnu press-konferenciju" MUP-a RS 26. marta, "gdje su drugi put ubili Davida Dragičevića".



- Ukoliko ovi zahtjevi ne budu ispunjeni do sutra, u 18.00 sati, mi ne odlazimo sa trga Davida Dragičevića, i za sve ostalo šta se bude događalo poslije tog momenta isključivu odgovornost snosit će Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilastvo RS – ustvrdio je on.



Dodao je da neće odustati od svoje borbe.



- Samim činom mog hapšenja, majke Suzane, bliskih ljudi oko nas, i okolnosti koje su dovele do tog čina meni je jasno, a i svim ljudima koji su stali iza mene i mog ubijenog sina Davida, kakve su njihove namjere. Jasno i glasno kažem da to neću dozvoliti. Ubili su mi dijete i staću ispred ljudi koji me podržavaju i ako treba u toj borbi dat ću prvi svoj život za Davida Dragićevića Đakca i za ljude koji stoje iza mene i mog sina – istakao je Davor.



Navodi da od institucija nisu dobili tražene odgovore.



- Čitav svijet je vidio prekomjernu upotrebu sile nad golorukim narodom, ženama, djecom i prema nedužnim građanima ove države. Pored slika koje su obišle svijet, policijska brutalnost je dostigla svoj vrhunac unutar policijske stanice, mimo očiju javnosti, gdje su ljudi bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, što ministar policije negira – tvrdi Dragičević.



Kaže i da "neće dozvoliti da bude ubijen i likvidiran kao i njegov pokojni sin David" i da je jedino što mu preostaje, kao i ljudima oko njega, jeste da u ovoj borbi idu do kraja.



(FENA)