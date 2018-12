Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) je u sklopu sigurnosnih mjera i aktivnosti povodom vjerskih blagdana i novogodišnjih praznika, formirala Štab akcije, te sačinila operativne planove za provođenje mjera fizičkog, kontradiverzionog i saobraćajnog osiguranja za svaki od najavljenih javnih skupova, potvrđeno je Feni iz MUPKS-a.

Sarajevo / 24sata.info

Iz tog ministarstva podsjećaju da je u sklopu dočeka Nove 2019. godine za 29. decembar planiran koncert grupe "Bijelo dugme" na lokalitetu "Babin do", Bjelašnica, a za 30. decembar koncert klasične muzike na platou ispred sarajevske Katedrale Srca Isusova.



U noći s 31. decembra 2018. na 1. januar 2019. godine, bit će upriličen koncert Hajrudina Varešanovića, poznatijeg kao Hari Mata Hari ispred "Vječne vatre", a za 1. januar naredne godine planiran je koncert grupe "Bombaj štampa", također, ispred "Vječne vatre".



U vezi s tim, Uprava policije MUP-a KS poduzima sve mjere i radnje iz vlastite nadležnosti kako bi svi javni skupovi, na kojima se očekuje prisustvo velikog broja sudionika iz zemlje i inozemstva, protekli u najboljem redu.



Iz MUP-a KS pozivaju građane da prilikom odlaska na javne skupove sa sobom ne nose petarde i pirotehnička sredstva, alkoholna pića, staklene boce ili bilo kakve predmete koji mogu nanijeti povredu drugoj osobi, te nedoličnim ponašanjem i postupcima dovesti u opasnost ljude i imovinu.



Istovremeno, ističu da je posjedovanje na javnom mjestu, paljenje, ustupanje, kupovina, prodaja petardi i drugih pirotehničkih sredstava, bez odobrenja nadležnog organa prekršaj definisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira KS.



Nadalje, preciziraju kako su za spomenute prekršaje predviđene novčane kazne u iznosu od 300,00 do 900,00 KM za počinitelje, kao i da su za staratelje i roditelje maloljetnih osoba koje počine prekršaj propisane su kazne od 400,00 do 1.200,00 KM.



U vezi sa spomenutim javnim okupljanjima Ministarstvo saobraćaja KS će donijeti rješenje o privremenoj potpunoj obustavi saobraćaja, a koje će biti objavljeno na web stranici MUP-a KS i Ministartstva saobraćaja KS.



U sklopu aktivnosti na očuvanju sigurnog okruženja tokom aktuelnih praznika, koje realiziraju policijske agencije u BiH, snažno je angažirana i Federalna uprava policije (FUP), čiji će pripadnici poduzeti sve neophodne sigurnosne mjere u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima.



Kako je iz ove policijske agencije Feni rečeno, policijska struktura u Federaciji BiH će, s obzirom na aktuelne sigurnosne događaje, intenzivirati ukupne operativne aktivnosti, a naročito kada se radi o obavljanju poslova osiguranja objekata i osoba, odnosno poslova javne sigurnosti na javnim mjestima, gdje je prisutan veći broj građana, kao i u okviru javnog prometa i javnog prijevoza, te osiguranja javnih ustanova.



(FENA)