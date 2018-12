Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je da je prije odluke o promjeni stope PDV-a potrebno uraditi analizu o tome kakav bi bio konačan rezultat takve odluke.

Vjekoslav Bevanda / 24sata.info

Bevanda je pojasnio da je na sjednici Upravnog odobra Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH pokrenuta inicijativa o izmjeni Zakona o PDV-u, kako bi bio usklađen sa evropskim normama, ali da su, kako je naveo, određeni “stručnjaci” to okarakterisali kao inicijativu da stopa PDV-a bude povećana.



On je naglasio da na sjednici Upravnog odbora UIO, koji je jedini nadležan za ovo pitanje, nije bilo riječi o povećanju ili smanjenju PDV-a, kao ni o uvođenju diferencirane stope.



“To je veoma osjetljivo pitanje i bez detaljnih analiza teško je dati bilo kakav odgovor. PDV je jedan od najefikasnijih fiskalnih instrumenata koji presudno djeluje na kreiranje svih budžeta. Zemlje koje su povećale PDV tačno su znale koliko će im to donijeti prihoda. Ipak, odokativno povećanje nije bilo korisno za krajnju potrošnju, pa onda ni za ukupnu ekonomiju”, rekao je Bevanda za “Večernji list”, izdanje za BiH, prenosi Srna.



Na pitanje hoće li ostati i u novom sazivu Savjeta ministara, Bevanda je odgovorio da u HDZ-u još nije bilo razgovora o raspodjeli pozicija, te da će “onaj ko treba da vodi razgovore, tek da ih vodi”.



Bevanda je izrazio nadu da će tehnički mandat aktuelnog Savjeta ministara trajati što kraće.



Prema njegovim riječima, više niko ne spori činjenicu da su stranke Hrvatskog narodnog sabora dio vladajućih struktura na svim nivoima vlasti, istakavši da je za ovaj savez, kada je u pitanju konstituisanje vlasti na nivou BiH, najvažnije da konačno budu uvažena načela koja poštuju Hrvate kao ravnopravan i konstitutivan narod, te njihov izborni legitimitet.



“Zato je prvi i jasan uslov izborni zakon. SNSD je izborni pobjednik i sa ovom strankom imamo najiskrenije odnose. Postoje i stvari oko kojih se uopšte ne slažemo, kao što je NATO, ali ako smo u stanju riješiti sve druge probleme, onda smo na dobrom putu”, zaključio je Bevanda.



