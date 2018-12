Naser Orić, heroj odbrane Srebrenice, prijavio je Federalnoj upravi policiji (FUP) da ima pouzdane informacije da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želi "njegovu glavu".

Naser Orić / 24sata.info

- Primjetio sam jedno vozilo, s beogradskim tablicama i bilo mi je čudno jer lokacija na kojoj sam se nalazio nije bilo blizu putne komunikacije. Vidio sam i dronove i tada sam počeo sumnjati. To je bila šuma i priroda gdje neko mora doći namjenski - rekao je Orić, gostujući na Face TV.



Zatim je dobio je pouzdane informacije od prijatelja iz stranih obavještajnih službi.



- On je dobio od jednog našeg zajedničkog prijatelja informaciju gdje je doslovno rekao da je u jednoj od kancelarija u Srbiji Vučić razgovarao sa direktorom BIA-e i rekao: 'Daj, bre, da završimo priču s tim Orićem' - ispričao je Orić.



Nakon toga mu se javio čovjek s kojim je bio u haškom pritvoru. Za njega kaže da se radi o utjecajnom Albancu koji ga je upozorio na isto.



- Dragomir Andan je zadužen na svu organizaciju na terenu. Nisam želio otići u SIPA-u jer čelni ljudi koji su bili zaduženi za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina radili su s BIA-jom i bavili se montiranjem procesa - dodao je Orić.



On je istakao da ima pravo da sumnja i da će istražne radnje pokazati šta je istina, a šta ne. Iz FUP-a nisu željeli komentarisati ove navode.



(Avaz)