Svaki pojedinac ima svoju misiju na ovom svijetu, a uloga društva je da mu omogući da je i ostvari. Ova rečenica je ideja vodilja preduzeća Radin d.o.o. iz Mostara, koje zapošljava isključivo osobe s invaliditetom.

Foto: Klix.ba

Jasna Rebac neumorni je borac za djecu i mlade s invaliditetom, ranije je bila direktorica Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama "Los rosales" Mostar, danas je penzionisana i vodi Udruženje "Ružičnjak – Los Rosales" koje okuplja upravo ove osobe starije od 18 godina.



"Bez obzira na različitosti osoba koje okupljamo imamo isti cilj, želimo biti sretni i želimo zahtijevati da se ljudska prava osoba s invaliditetom poštivaju, a UN konvencija počinje to uključivati u naše zakone. Na taj način će država konkretno pokazati da gradi društvo jednakih šansi", kaže nam na početku Jasna Rebac.



Rješavaju i problem nezaposlenosti





"Ružičnjak" sarađuje s velikom švedskom organizacijom MyRight koja je mnogo pomogla u okupljanju, kako Rebac kaže, neformalne koalicije "Zajedno smo jači" koja uključuje jedanaest organizacija osoba s invaliditetom iz Čapljine, Čitluka, Jablanice, Konjica, Prozora i Mostara i koja zajedno radi na brojnim projektima.



"Koalicija se bavi strateškim osmišljavanjem pravca rada s mladima. Mnogo je mladih s invaliditetom koji sjede u kućama, zatvoreni, nevidljivi javnosti. Tome se mora stati ukraj", smatra Rebac.



Baveći se problemima ovih osoba Rebac i ljudi iz "Ružičnjaka" došli su do globalnog problema nezaposlenosti, a koji drastično pogađa upravo one najslabije dijelove društva, u koje pripadaju osobe s invaliditetom.



"Nisu stepenice najveće prepreke ovih osoba, već blokade u glavama ljudi koji im ne žele dati priliku. Došli smo do ideje da zapošljavamo naše članove, a tu nam je pomogao Federalni fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Prije godinu smo registrirali Radin d.o.o. razmišljajući kako je najbolje da ti ljudi žive od vlastitog rada, a budu i dodatno uključeni u drštvenu zajednicu", kaže nam Jasna Rebac.



Rade CNC mašinom





Radin d.o.o. već sada ima 14 osoba zaposlenih na neodređeno vrijeme, od toga osam sa stopostotnom invalidnošću. To je socijalno preduzeće, a ima i status zaštitne radionice, što mu omogućava određene porezne beneficije.



"Radin je i pored svega toga prava firma, proizvodi fantastične stvari i skoro je nemoguće da to rade osobe s invaliditetom. Brojne stvari radimo od drveta i platna jer smo nabavili "svemirsku" CNC mašinu. Proizvodimo podmetače za čaše, stalke za salvete, pločice s imenima, privjeske, novogodišnje ukrase, kalendare... Sad je vrijeme darivanja, naši zaposleni su se dugo pripremali za to, a mi šaljemo poruku da ništa nije nemoguće", ponosno nam kaže Jasna Rebac pokazujući neke od zaista prelijepih proizvoda koje neumorne ruke Radinovih radnika izrađuju.



Jasna Rebac prepuna je pozitivnih primjera, a posebno ističe tri brata koja rade u Radinu i mjesečno u svoju porodicu donesu 1.300 KM, a ranije nisu imali ništa. Radin d.o.o. koristi kapacitete Centra Los Rosales u kojem su se i školovali današnji radnici.



Druže se, napreduju i zarađuju





Elvedina Kurtović iz Bijelog Polja uposlenica je Radina, a radi u kuhinji Los Rosalesa. Govori nam koliko sreće joj pričinjava svakodnevni rad i kako više od novca vrijedi radno iskustvo, druženje i lično napredovanje.



Elma Dandić direktorica je ove po svemu posebne firme, a i same je osoba s urođenom invalidnošću. Kaže nam kako i sama zna kako je boriti se s društvenom stigmom i odbacivanje, ali je uspjela izgraditi sebe i završiti fakultet.



"Ovako imam priliku i dalje napredovati, raditi i družiti se s osobama s invaliditetom koji ovdje prvi put bivaju zaposleni, prvi put dobivaju platu ili imaju uplaćen radni staž", kaže nam direktorica Dandić.



U Mostaru ima mnogo preduzeća, neka su bolja, neka lošija, ali Radin d.o.o. posebniji je od ostalih. On vraća nadu da je nemoguće moguće i da svako može ostvariti svoje snove i biti iznad granica koje mu je nekad nepravedno društvo zadalo.



Proizvode Radin d.o.o. možete kupiti u Los Rosalesovom dućanu u mostarskom Starom Gradu, ali i na bezbroj drugih modernih načina. Pomozite im.



(Klix.ba)