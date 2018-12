Premijer Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je večeras da dešavanja na banjalučkom Trgu Krajine vezano za grupu "Pravda za Davida" očito predstavljaju čistu zloupotrebu tragedije te poručio da slučaj stradanja Davida Dragičevića treba riješiti što prije.

Radovan Višković / 24sata.info

Višković je podsjetio da je Vlada RS-a na jučerašnjoj sjednici uputila zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i banjalučkom Okružnom tužilaštvu jer je tužilaštvo jedino nadležno za rješavanje tog slučaja.



"Neopravdano se dugo čega, prošlo je skoro devet mjeseci od tog dešavanja, čak i tužioci kad su bili u Narodnoj skupštini prije nekoliko mjeseci, obećali su poslanicima da su im potrebne neke stvari i vještačenja i da će brzo izaći sa informacijom o tom slučaju", rekao je Višković za ATV.



On je naglasio da dešavanja vezana za predmet "Dragičević" ulaze u sferu politike i da nadležno tužilaštvo treba dati tačnu informaciju šta se to dogodilo.



"Kao čovjek sam zainteresovan da se taj slučaj riješi koliko danas i da zaista prestanu sve spekulacije. Znam da je najteže porodici i da porodica očekuje rješenje tog pitanja. Ako je potrebna bilo koja pomoć Vlade RS-a u pravcu angažovanja nekih drugih eksperata i vidova pomoći, stojimo na raspolaganju", rekao je Višković, prenosi Srna.



On je naveo da događaj u vezi sa grupom "Pravda za Davida" u Banjaluci od 25. decembra predstavlja klasičnu tužilačko-policijsku akciju i da se u to kao premijer ne bi miješao.



"Siguran sam da to neće poprimiti neke šire razmjere i eskalacije. I ranije sam apelovao i na opoziciju i sve građane da smirimo situaciju i nadležnim institucijama prepustimo rješavanje tog pitanja jer to nije pitanje za politiku i za ulicu", istakao je Višković.



On je dodao da je više nego očito da se politika uplela u ovaj slučaj jer se na svakom skupu te grupe pojavljuje neko od opozicionih političara, te naglasio da političari ne bi trebalo da koriste takvu tragediju i da političari ne mogu riješiti taj slučaj.



"Političari tu mogu samo pogoršavati situaciju, a ne da dovode do rješenja situacije", naveo je Višković.



