Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja optuženog Dušana Spasojevića tereti da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Ilustracija / 24sata.info

U optužnici se navodi da je optuženi Dušan Spasojević za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, između jedinica teritorijalne odbrane (TO), vojnih i policijskih snaga R BiH, sa jedinicama TO, vojnim, paravojnim, policijskim i parapolicijskim snagama Republike Srpske, kao pripadnik jedinice TO formirane u mjestu Malešić, općina Zvornik, 27. maja 1992. godine u Osnovnoj školi u mjestu Malešić, općina Zvornik, prisiljavao na seksualni odnos (silovanje).



Spasojević je u predvečernjim satima, odjeven u vojnu uniformu i naoružan vatrenim oružjem, ušao u učionicu u kojoj su se nalazile osobe koje su prethodno od pripadnika jedinice Teritorijalne odbrane Srpske općine Zvornik i drugih, za sada neidentifikovanih jedinica bile zatočene i čuvane pod oružjem, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava za vrijeme oružanog sukoba (postupajući suprotno odredbi člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine), prisiljavao drugu osobu upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), saopćeno je iz Suda BiH.





(FENA)