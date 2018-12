Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine realiziralo je niz projekata iz oblasti sporta, obrazovanja, kulture, nauke i zdravstva u godini na izmaku, a ujedno su stvorene i pretpostavke da novi saziv Vijeća ministara nastavi s realizacijom ciljeva poput usvajanja strategije iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i kulture.

Foto: FENA

Kazao je to danas novinarima u Sarajevu ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, dodajući da bi se trebao nastaviti rad na izmjenama zakona o deminiranju, o Agenciji za lijekove te o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDEEA).



Govoreći o projektima realiziranim u protekloj godini izdvojio je pomoć od 1,9 miliona KM za finansiranje Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) koji će se ove godine održati u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.



Komisija za izbor najboljeg sportiste dodijelit će državnu nagradu za sport Dušanu Bajoviću, a ministar je dodao da je ove godine podržano 146 sportskih subjekata s 1,35 miliona KM.



Kada je u pitanju obrazovanje, Ministarstvo je izradilo prilagođen priručnik za djecu migranata koja su se našla u BiH, a izrađen je i portal za online dopunsko obrazovanje za djecu u dijaspori.



Osmanović je kazao da je s entitetskim ministarstvima kulture zaključen Protokol o modelu predstavljanja BiH na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti te će BiH predstavljati projekt "Zenica - Trilogija", umjetnice Danice Dakić za koji će biti osigurano 180.000 KM.



Kroz sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH u iznosu od 3.097.000 KM podržana su 123 projekta, a sredstava granta Međunarodne kulturne saradnje u iznosu od 390.000 KM podijeljena su na 47 projekata.



Ove godine obilježeno je 25 godina članstva BiH u Organizaciji Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), a "Branje trave ive na Ozrenu" upisano je na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i to je treći element iz BiH.



Usvojena je Revidirana strategija razvoja nauke u BiH do 2022. godine, a dodijeljena su grant sredstva u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH.



Ministar je napomenuo da je u toku izrada potrebnih dokumenata kako bi se potpisao Sporazum o socijalnoj sigurnosti između BiH te Češke i Belgije, kakav je potpisan sa Švicarskom.



U oblasti državljanstva i putnih isprava Ministarstvo je ažuriralo evidencije osoba koje podliježu reviziji državljanstva, te je u odnosu na utvrđeni broj od 11.463 osobe u 2017. godini, prema unaprijed utvrđenim parametrima putem pretraga izvršenih u bazama IDDEEA-e, taj broj smanjen na 9.879 osoba.



Trend ispisa bh. građana iz državljanstva nastavljen je i ove godine, iako je znatno manji, te je ispis zatražilo oko 4.000 osoba, među kojima je najviše osoba iz onih država s kojima BiH nema potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu.



Ministar Osmanović izrazio je žaljenje što u njegovom četverogodišnjem mandatu nije uspio riješiti pitanje pravnog statusa sedam institucija kulture od državnog značaja, dodajući da bi se u narednom periodu trebalo iznaći rješenje da se dio ostavi na nivou države, a ostale da budu na nivou entiteta.







(FENA)