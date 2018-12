Predsjednica Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović izjavila je danas da očekuje od nadležnih institucija da rade svoj posao kada je u pitanju slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, te da je u interesu svih da se dođe do istine i pravde i da tužilaštvo treba da da potrebne odgovore.

Arhiv / 24sata.info

Dodala je da je, i pored prozivanja i uvreda, bila suzdržana u izjavama u vezi s tim slučajem, jer su mogle biti pogrešno protumačene.



Istakla je da ima razumijevanje za roditelje stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, kojima ne zamjeri ništa i žali zbog njihovog gubitka.



-Bojim se da postoje mnogi koji sprječavaju da se dođe i do istine i pravde i to koriste za određenu političku manipulaciju i to me brine, kao i vještačka slika koja se pravi – rekla je Cvijanović navodeći da je protiv miješanja političara u bilo koju tragediju, a posebno da je zloupotrebljavaju, što je bilo vidljivo, od opozicije u RS.



Političari, dodala je, ne mogu da utiču na odluke policije i tužilaštva.



Cvijanović dodaje i da uznemirava činjenica da se prave “spinovi” od nekih događaja, te pravi planetarna vijest s negativnim konotacijama.



- To prouzrokuje i negativno izvještavanje o RS, priče o prekomjernoj upotrebi sile, da je Banja Luka u haosu i druge...- dodala je entitetska predsjednica.

(FENA)