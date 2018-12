Proces traženja i pronalaženja žrtava iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu je otežan. Prošlo je više od dvije decenije kako su osobe ubijene, a još uvijek nisu pronađene. Veliki problem je i nedostatak tačnih informacija o pojedinačnim ili masovnim grobnicama u kojima se nalaze posmrtni ostaci tih žrtava, piše Anadolu Agency (AA).

"Ono što je obilježilo 2018. godinu su tri masovne grobnice. Jedna na području Goražda, iz koje su ekshumirane tri žrtve, druga na području Rogoja sa pet žrtava i masovna grobnica na području Drvara, a riječ je o prirodnoj jami Golubnjača iz koje je ekshumirano 18 žrtava", ispričala je za AA Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe BiH.



Međutim, za Golubnjaču još uvijek nisu sigurni da se radi o žrtvama iz proteklog rata.



"Uzeti su koštani uzorci, poslati na DNK analizu i vidjet ćemo da li će doći do podudaranja, odnosno utvrđivanja identiteta", istakla je Čengić.



U godini na izmaku, na području Bosne i Hercegovine ekshumirana su 133 posmrtna ostatka.



"Do sada, iako rezultati još uvijek nisu konačni, ostaje još i decembar, mada je to mjesec kada imamo najmanji broj izlazaka na teren, ekshumacija i identifikacija, ekshumirana su 133 posmrtna ostatka. Uglavnom je riječ o kompletnim posmrtnim ostacima i očekujemo da bi moglo biti isto toliko identiteta. Ovo je, od kada traje proces traženja nestalih osoba, do sada najmanji rezultat. Razlog tome je nedostatak tačnih i pouzdanih informacija o potencijalnim lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica", naglasila je Čengić.



Istražitelji Instituta izlaze na teren, provjeravaju informacije, koje su u velikom broju slučaja netačne.



"Mi smo imali jako puno izlazak na teren - 1.200 izlazaka na teren u 2018. godini. Nažalost, informacije koje smo dobijali uglavnom su se na terenu pokazale netačnim. Bilo namjerno ili nenamjerno, uglavnom informacije koje smo dobijali nisu bile tačne", pojasnila je Čengić.



U narednom periodu fokusirat će se na identifikacije, pogotovo kada je riječ o Korićanskim stijenama, odnosno masovnoj grobnici koja je pronađena u septembru 2017. godine.



"Te žrtve još nisu identificirane, a u Institut za nestale osobe pristigao je veliki broj DNK nalaza. Utvrđeno je 98 identiteta s tim da je moguće da su od ovih identiteta neke žrtve ranije pronađene, jer je na Korićanskim stijenama otkriveno, prije ove posljednje, pet masovnih grobnica", izjavila je Čengić.



Moguće je da će biti reasocijacija odnosno dodavanja posmrtnih ostataka žrtvama koje su ranije identificirane, u nekim slučajevima već i ukopane.

