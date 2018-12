Trg Krajine u Banjaluci u blokiran je sa više strana. Specijalci su spriječili građane da se okupe na središtu trga.

Foto: 24sata.info

Davor Dragičević i aktivisti grupe „Pravada za Davida“ večeras su, umjesto skupa na Trgu Krajine, otišli na mjesto gdje je, 24. marta, pronađeno beživotno tijelo Davida Dragičevića.



Njegov otac je zatim legao na zemlju, dok su okupljeni uzvikivali „Pravda za Davida“.



- Gdje je ležao moj sin, da legnem i ja - rekao je Dragičević i prisjetio se svega, nakon što je tijelo njegovog sina izvučeno iz rječice Crkvena, na obali Vrbasa, u Banjoj Luci.



On i okupljeni građani su se potom ponovo krenuli na trg, odakle će se, kako je rekao, razići, a sutra ponovo okupiti na istom mjestu.



Policija je okupljene večeras pozivala da se, kako su naveli, radi svoje sigurnosti, raziđu s banjalučkog trga.



Davor Dragičević u izjavi novinarima večeras je rekao "neka svi vide da se institucije odnose prema ocu kojem su ubili dijete“.On je rekao da će uskoro biti organizovan veliki skup podrške "Pravda za Davida".



Ponovio je da nije bilo osnova za njegovo jučerašnje hapšenje, i da će večerašnje okupljanje biti mirno i dostajanstveno te da nikome nije prijetio.



Kako je rekao mirno i dostojanstveno su krenuli stazama Davida.



Međutim, policija ih je okružila.



Davor je naveo da je ono što se dogodilo juče lično naredio Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.



Građani se ironično zahvaljuju policiji što su se i oni okupili večeras. Okupljeni građani uzvikuju “Ko je ubio Davida” i “Pravda za Davida”.



– Ja života nemam, mogu me privoditi i raditi šta hoće. Advokat Ifet Feraget je ponudio dokaze i predmet će morati biti prebačen na državno tužilaštvo. Kada se taj predmet riješi ništa više neće biti isto. Mi vrlo dobro znamo način na koji ćemo se boriti sa ubicama Davida Dragičevića, Dženana Memića, Nikole Đurovića i drugih. Zar treba da u Banjaluci stoji novi Davor Dragičević – kazao je Davor i dodao: Ako misle da smo ovca za šutiranje i klanje kao što su juče mislili, vjerujte da nismo, ali to ćemo dokazati svojom istrajnošću i hrabrošću – poručio je Dragičević.



Nakon što je danas pušten da se brani sa slobode, Dragičević je naveo da će, kao i proteklih 276 dana, nastaviti mirna okupljanja na Trgu Krajine, s kojeg su jučer uklonjeni simboli, fotografije i cvijeće i sve drugo što podsjeća na njegovog sina Davida, za čiju smrt krivi policiju RS-a.



Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač ponovio je danas da nikom neće biti zabranjeno da izražava mišljenje i protestvuje u skladu s zakonom, ali bez prijetnji i ne ugrožavajući bilo čiji život.



Pozvao je članove grupe „Pravada za Davida“ da zvanično zatraže odobrenje za skup i da ne dozvole da ih neko zloupotrebljava.



Podsjetio je da su se gotovo devet mjeseci održavali skupovi u centru Banje Luke, koji nikada nisu bili prijavljeni, ali ih MUPRS-a nije zabranjivao, sve dok su bili mirni, dok se odnedavno sa skupova, kako je rekao, poručuju stvari koje imaju i krivičnu odgovornost.





(24sata.info)