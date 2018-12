U čast bivšeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Paddyja Ashdowna, koji je preminuo 22. decembra 2018. godine, u Uredu visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu biće otvorena knjiga žalosti.

Paddy Ashdown / 24sata.info

Iz OHR-a navode da će knjiga žalosti biti otvorena za potpisivanje od 27. decembra 2018. do daljnjeg, od 10 do 18 sati, u prostorijama OHR-a u Sarajevu, ulica Emerika Bluma 1.



Lord Jeremy John Durham (Paddy) Ashdown obavljao je dužnost visokog predstavnika u BiH od maja 2002. godine do januara 2006.



Ahsdown je rođen 27. februara 1941. godine u New Delhiju u Indiji, a preminuo je 22. decembra ove godine u Norton-sub-Hamdonu u Engleskoj.





(AA)