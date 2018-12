Pokret Pravda za Davida objavio je saopštenje povodom jučerašnjih događaja u Banjaluci kada je uhapšeno nekoliko članova Pokreta, kao i pojedini opozicioni političari u bh. entitetu Republika Srpska.

Foto: AA

Saopštenje prenosimo u cijelosti:



U vezi sa jučerašnjim događajima koji su se desili u Banja Luci, počevši od hapšenja Davora Dragičevića i pojedinih članova našeg Pokreta, stav Pokreta je sledeći :



- Hapšenje i privođenje naših članova je sastavni dio represije koja se vrši nad nama već duži vremenski perod i svi mi smo bili spremni na ovakve poteze režima, jer smo znali s kim i s čim imamo posla.



- Događaji koji su potom uslijedili, uklanjanje svih obilježja koja su predstavljala svetinju i sjećanje na Davida, ogromna koncentracija specijalnih policijskih snaga na ulicama Banja Luke, demonstracija sile batinanjem žena, staraca i omladine, imali su samo jedan cilj. A to je da se izazove revolt kod naroda i da narod na silu odgovori silom. Građani su usprkos svom teroru koji je juče nad njima sproveden, ostali mirni i dostojanstveni i niti jedan incident nisu izazvali oni, već naprotiv, upravo su to učinile policijske snage koje su konstantno provocirale građane na nerede. Prekomjerna upotreba sile nad građanima je već obišla svijet, a video dokumentovani materijal je proslijeđen u institucije EU i UN-a.



Zemlje EU kojima smo proslijedili svu dokumentaciju o teroru koji se vrši nad građanima su uz materijal dobile i zahtjeve Pokreta i građana Banja Luke koji su sledeći :



- Tražimo da se s njihove strane interveniše i omogući povratak simobola Davidovog trga, koji za građane širom BiH, ali i dijaspore, ima ogroman značaj i predstavlja simbol njihove borbe za bolju i sigurniju budućnost njihove djece.



- Tražimo da se omogući ljudima mirno okupljanje, bez sprovođenja sile od strane entiteskih vlasti, jer to je prije svega jedno od garantovanih ljudskih prava koje je uvršteno i u Ustav Republike Srpske.



- Tražimo da se istraže svi postupci policije u toku jučerašnjeg dana, te prekomjerna upotreba sile, za šta svjedoče i ljekarski nalazi pojedinih građana koji su bili privođeni .



- Takođe tražimo i da se ispitaju razlozi zbog kojih je juče došlo do eksalacije stanja u Banja Luci, kojoj ni jednog momenta nisu doprinijeli sami građani.



Pokret Pravda za Davida i građani će se danas u 18h okupiti na Davidovom trgu, kako bi zapalili svijeće za pokojnog Davida i svu ostalu ubijenu djecu, mirno i dostojanstveno kao i uvijek do sada. Svi građani koji osjećaju svoju moralnu dužnost i obavezu da se pridruže ovom spontanom okupljanju, bice dobro dosli. Oni koji budu pomislili da prave bilo kakve incidente, znaćemo da nisu dio ovog mirnog i dostojanstvenog skupa ni Pokreta roditelja, već ljudi poslani isključivo sa ciljem da naštete svim građanima.





(24sata.info)