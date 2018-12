Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović izjavio je danas novinarima, govoreći o formiranju vlasti, da Vijeće ministara BiH može biti imenovano odmah i da u vezi s tim nema nikakvih prepreka.

Dragan Čović / 24sata.info

- Mandatara treba predložiti Predsjedništvo BiH, znamo da je to gospodin Tegeltija. Njemu treba dati mogućnost da sastavi novo Vijeće ministara BiH. Kad konačno bude formalno predložen mandatar, vjerujem da ćemo u roku od 20-tak dana imati Vijeće ministara BiH - kazao je Čović.



Što se tiče ostalih razina vlasti, Čović kaže da "županije nisu problem".



- Bar tamo gdje smo mi kao stranka ili politička opcija u većini, to je pet županijskih prostora, bit će sigurno svi do kraja prvog mjeseca. Što se tiče Vlade Federacije BiH, trebat će nam malo duže vremena, dogovora, primarno zbog Izbornog zakona – istaknuo je Čović.



Upitan o određenim najavama upućivanja apelacije Ustavnom sudu, nakon odluke Centralne izborne komsije BiH u vezi s popunom Doma naroda Parlamenta FBiH, Čović je kazao da će Izborni zakon mijenjati Parlamentarna skupština BiH.



- To je jedini zakonovadac na razini BiH i to će morati tako biti. Središnje izborno povjerenstvo je donijelo odluku koju niko nije osporio. Ona je sad formalna i nju treba poštivati, kao i sve drugo - kazao je Čović.



Podsjetio je i na apelaciju Borjane Krišto koju je, kaže, trebalo davno riješiti.



- Nadam se da će se ona riješiti na način da otklonimo sve sumnje i dugoročno riješimo pitanje Izbornog zakona. U ovom trenutku je pitanje implementacije izbornih rezultata prioritet i mi ćemo dati doprinos da se to što prije završi, ali na vrlo jasnim načelima - naveo je Čović.





(FENA)