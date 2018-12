Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) u vrijeme novogodišnjih praznika će shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH intenzivirati aktivnosti inspekcijskog nadzora kod svih obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva i drugih proizvodno-uslužnih djelatnosti.

Foto: 24sata.info

S obzirom da se u predstojećem periodu očekuje pojačan promet roba i usluga i povećan broj turista, inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora provoditi svakog dana u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.



Porezna uprava Federacije BiH je pozivala porezne obveznike - sva pravna i fizička lica na obavezu poštivanja poreznih i drugih zakona, a posebno Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH prema kojem su dužni evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalnog uređaja, kupcima izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave Federacije BiH.



- Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi neugodnostima privremenog zatvaranja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni koje za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500 KM do 20.000 KM za pravna lica, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike- navode iz Porezne uprave FBiH u saopćenju za javnost.



Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.



Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.



Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem: e-maila: [email protected] i [email protected], SMS poruke na broj: 061 724 610, besplatnog poziva na broj: 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.





(FENA)