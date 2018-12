Davor Dragičević pušten je nakon ispitivanja u Okružnom javnom tužilaštvu. Dočekali su ga mnogobrojni građani uz povike “Pravda”.

Foto: RAS Srbija

– Ja sam Davor Dragičević, najponosniji otac likvidiranog sina. Saučesnike i ubice mog djeteta znam – rekao je, te dodao da će Memić i on to dokazati.



Navodi da su saučesnici u ubistvu su funkcioneri MUP-a.



- Gdje su gaće, gdje su nalazi. Muriz i ja anđela od 21 godinu – naglasio je Davor.



Ističe da nikome nije nikom prijetio.nećemo odustati.



- Idemo do kraja i nećemo odustati od naših, anđela. Meni su ubili sjeme, mog Jednog dana ću sve dokazati i za one koje sam spominjao dokazaću da su saučesnici. Večeras sam na Trgu Krajine, rekao je on.



Rekao je da su se u PU ponašali fer i korektno.



- Sad imamo preča posla, da se posvetimo Davidu, Džananu, našoj djeci. Zahvaljujući časnim i poštenim pripadnicima MUP-a, ja sam znao noć prije za privošenje. Davora hoće da ukolone, pošto su Davida već uklonili, rekao je Davor.



Davidova mjaka Suzana je rekla da postoji infomraicja da su jučer na trgu bili srbijanski specijalci te pozvala Vladu Srbije da se oglasi i Aleksandra Vučića da da izjavu.



- Ako smatra da to nisu njegovi specijalci, i ako smatra da to Dodik ne radi kako treba, neka pomogne ovom narodu. Spremaju nam krvoproliće, rekla je ona i pozvala građane da dođu na proteste danas.



U tužilaštvu su bili i advokati Davora Dragičevića Dragan Tolimir i Ifet Feraget.



(24sata.info)