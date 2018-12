Pripadnici policijske Jedinice za podršku večeras su pomjerili građane, aktiviste pokreta „Pravda za Davida“, iz Parka „Petar Kočić“, u kojem su se okupili nakon što su potisnuti s glavnog banjalučkog trga.

Iz policije su pozvali građane da se ne okupljaju, jer za to nemaju potrebne dozvole, javlja Fena.



Dio aktivista Pokreta "Pravda za Davida" je potom krenuo prema banjalučkoj pravoslavnoj crkvi, u centru grada te ušli u dvorište Hrama Hrista Spasitelja, gdje drže zapaljene svijeće u rakama.



Građani su se zaustavili ispred Hrama Hrista spasitelja. S njima su i opozicioni političari Branislav Borenović i Vukota Govedarica.



Građani uzvikuju da hoće Davora, pitaju zašto se ministar i tužilaštvo još nisu oglasili.



Branislav Borenović, lider PDP, kaže da su pred Hramom svi roditelji i djeca, a prije svega narod koji traži istinu i pravdu.



– Kao čovjek i roditelj sam tu. Tražim da se kaže ko je ubio Davida. Pozivamo policiju da traže ubice, a ne da hapse žrtve – rekao je on, prenose mediji.



Policijske snage ne dozvoljavaju okupljanje ni na glavnom banjalučkom trgu, gdje su se od aprila mirno održavali skupovi na kojima se tražila istina o stradanju banjalučkog mladića Davida Dragičevića.



Njegov otac Davor jutros je priveden, jer nije prihvatio poziv policije i nije se odazvao u vrijeme kada je uskladu sa zakonom pozvan u službene prostorije radi ispitivanja na okolnosti krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.



Davor Dragičević je tvrdio da je „vrh MUPRS-a umiješan u ubistvo njegovog sina“, a taj slučaj nije rasvijeljen.



I 17.decembra Dragičević je to ponavljao i na protestu ispred Narodne skupštine RS, iznoseći brojne optužbe i prijetnje na račun ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača i njegove porodice.

