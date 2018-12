Suzana Radanović, majka stradalog banjalučkog mladića Davida, pozvala je građane Banje Luke da izađu na ulice i dodala da im niko ne može zabraniti mirna okupljanja.

Ona i članovi pokreta "Pravda za Davida" okupili su se u Parku "Petar Kočić", preko puta banjalučkog glavnog trga, s kojeg su jake policijske snage pomjerile građane, aktiviste "Pravde za Davida", koji su protestovali zbog jutrošnjeg privođenja Davidovih roditelja.



Radanović kaže da joj nije jasno zašto se nije okupio veći broj građana, ali da oni neće odustati od protesta.



17:23



Nakon što je danas po drugi put priveden, narodni poslanik Draško Stanivuković nalazi se na hirurgiji banjalučkog UKC-a. Ovu informaciju potvrdio je na FB-u njegov tim uz poruku "U 18 svi na Trg".



17:12



Prema posljednjim informacijama, Davor Dragičević i dalje se nalazi u prostorijama policije i još nije odveden kod tužioca. Sa njim se nalazi njegov advokat, piše novinar Slobodan Vasković na svom blogu.



17:01



Povodom hapšenja i niza nemilih događaja oglasio se i Ured visokog predstavnika u BiH.



"OHR je duboko zabrinut zbog danšnjih događaja u Banja Luci kada je došlo do hapšenja Davora Dragičevića, nekoliko osoba vezanih za pokret 'Pravda za Davida', te nekoliko opozicionih političara. OHR će nastaviti pozorno pratiti situaciju u Banja Luci", poručeno je iz OHR-a.



17: 02



Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton na svom Twitter profilu apelovao je na mir i izbjegavanje nasilja.



16:33



Na Trgu Krajine u Banjaluci trenutno je veliki broj policajaca, pripadnika specijalne policije. Građani su se, nakon kratke protestne šetnje, ponovo vratili u park “Petar Kočić” koji se nalazi prekoputa Trga Krajine.



Jake policijske snage nalaze se i oko Palate Republike Srpske i Narodne skupštine.



palata-rs



U 18 sati najavljeno je novo okupljanje građana i pripadnika grupe “Pravda za Davida“.



Građani su ranije krenuli u šetnju, praveći krug oko Muzeja savremene umjetnosti RS. Među njima je i Davidova majka Suzana.



Pretres kuće Davora Dragičevića još traje. Da li će Davor biti pušten danas ili ne zavisi od tužioca koji rukovodi istragom, izjavio je advokat Dragan Tolimir.



Pripadnici MUP-a RS prethodno su praktično izgurali pripadnike grupe "Pravda za Davida" sa Trga Krajina oklopima i štitovima.



Pozvali su ih da radi svoje sigurnosti napuste ovo mjesto, a građani su tražili da policajci skinu svoje maske i da im se pridruže te da ne idu protiv svog naroda.



Danas je s Trga Krajine uklonjen improvizovani spomenik ubijenom Davidu Dragičeviću.



Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković koji je pušten na slobodu nakon današnjeg privođenja na Trgu Krajine u Banjoj Luci, ponovo je priveden jer je stigao na Trg i megafonom pozivao građane da dođu i iskažu svoje negodovanje zbog današnje akcije policije. Iz PDP-a su za večeras u 19 sati najavili vanrednu sjednicu Predsjendištva stranke.



Vijesti iz Banjaluke dospjele su i u svjetske medije, o njima pišu Associated Pressu, Washington Postu, New York Times.



U Banjaluci je u toku i potraga za napadačem na policajca, koji je dobio tjelesne povrede. U Sarajevu je za 19:00 sati zakazan skup podrške roditeljima Davida Dragičevića.



